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【騰訊減薪】 與騰訊創始人馬化騰年薪齊減25% 「打工皇帝」劉熾平9年來首次減人工 年薪仍高達3.23億元

股樓投資 14:14 2022/04/08

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被喻為新一代「打工皇帝」的騰訊控股（00700）執行董事總裁劉熾平，由於去年花紅及股份酬金大減，2021年年薪由2020年的4.28億元（人民幣，下同）減少24.5%至3.23億元，是2012年以來首次被減人工。雖然劉熾平去年被減薪，但月薪仍高達2,691.7萬元。

同場加映﹕【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

「股王」騰訊去年處於監管風暴，收入及盈利增速明顯放緩，劉熾平曾透露，集團正在進行成本優化。事實上，不只是「打工仔」要減人工，據騰訊2021年年報顯示，騰訊執行長兼聯席創始人馬化騰的年度薪酬為4,414萬元，同比減少24.9％。

【阿里巴巴 9988】阿里巴巴加碼股份回購規模 擴大至250億美元【見下頁

    點擊圖片放大
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值得留意的是，騰訊去年5名最高薪酬人士合共年薪39.94億元，按年增58.8%，但不包括劉熾平等任何董事。載至去年底，騰訊共有11.3萬名僱員，按年增31.3%，而2021年總酬金成本為955.23億元，按年升37.1%。

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記者：郭秀慧

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花紅 港股 馬化騰 騰訊控股（00700）

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