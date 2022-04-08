美國參議院確認提名 傑克遜將成首非裔女大法官

美國最高法院大法官布雷爾早前已宣布即將退休，總統拜登提名聯邦巡迴上訴法院黑人女性法官傑克遜接任。美國參議院日前通過傑克遜的提名，她將有望成為美國史上首位非裔女性大法官。

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參議院周四（7日）以53票贊成比47票反對，在民主黨成功拉攏共和黨3名參議員倒戈下，成功通過提名傑克遜（Ketanji Brown Jackson）接任下一任大法官，現時只待總統拜登（Joe Biden）簽署確認。

今次被外界認為是民主黨人的勝利，亦是最高法院及聯邦司法的里程碑，但最高法院內的意識形態平衡未打破。拜登在2020年總統大選時已承諾，當選後會提名非裔女性接任最高法院大法官一職。

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白宮官員透露，51歲的傑克遜將繼續擔任聯邦巡迴上訴法院法官，直至現任大法官布雷爾（Stephen Breyer）於夏天退休，才會正式接任大法官。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，今次是美國﹑最高法院及參議院的美好﹑歡樂及充滿啟發性一天。

傑克遜是最高法院史上第3位非裔大法官，第6位女性大法官，亦是第一位非裔女性大法官。傑克遜成為大法官後，現時9位大法官中將有4位是女性。

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責任編輯：吳漢培