【2022消費券】「豐澤抵得祭」21件產品低至1折 849元限時抽籤搶購iPhone 13 Pro

新一輪消費券已經發放，豐澤亦再度推出「豐澤抵得祭」優惠活動，今次更邀請了ViuTV人氣劇集《IT狗》演員Yoshi（余逸思）及Peter（陳湛文），由即日起至5月31日呈獻「O+O線下線上五大極筍消費攻略」。

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五大極筍消費攻略包括：

此外，「豐澤抵得祭」將連續7星期推出「21件熱搶1折產品登記抽籤」活動，此外超過1,000件精選產品低至22折發售，首周（7/4-9/4）產品包括Apple AirPods Pro配MagSafe充電盒（$199）、HealForce Prince 100B血氧測量儀（$79）、LOGITECH羅技MX Master 2S滑鼠（$84），至最後一周（25/4-27/4）更可以找到Apple iPhone 13 Pro 128GB松嶺綠色（$849）。

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責任編輯：嚴浩文