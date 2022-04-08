【醫藥股】中生製藥旗下創新藥「TQ-B3525」獲中國藥監局納入突破性療法藥物名單

▲ 【醫藥股】中生製藥創新藥「TQ-B3525」被CDE納入突破性療法藥物名單

中生製藥 （01177） 公布，旗下自主研發的創新藥「TQ-B3525」已被中國國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）納入突破性治療藥物名單，適應症為既往至少二線治療失敗的復發╱難治濾泡性淋巴瘤。

TQ-B3525是一款新型、選擇性口服PI3K（磷脂酰肌醇3-激酶）α/δ抑制劑。研究表明，PI3K與腫瘤關係密切。TQ-B3525屬於PI3K催化亞基α/δ雙重抑制劑，它既可以克服單獨抑制PI3Kδ亞基時引起 的PI3Kα亞基活性上調導致的耐藥問題，同時較之PI3K泛抑制劑又顯著降低了毒副用。集團目前在國內啟動了多項TQ-B3525臨床研究，主要針對血液瘤，部分已進入II期臨床。

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編輯:姚卓然