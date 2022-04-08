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【航空告急】香港解除禁飛令首周　抵港航班反跌一半、多家航空公司未擬復飛香港

Hot Talk 12:33 2022/04/08

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【航空告急】香港解除禁飛令首周　抵港航班反跌一半、多家航空公司未擬復飛香港

港府4月1日正式解除美國、英國出發航班的「禁飛令」，不過，David Webb網站整合機管局抵港航班資料，4月1日至7日解除禁飛令首周，全星期只有138班客運航班抵港，較前一星期313班客運航班抵港，不升反跌，日均抵港客運航班由44.7班減逾一半至19.7班。

港府解除禁飛令後，只縮短已完成接種疫苗港人隔離檢疫安排，由至少14日改為至少7日酒店隔離。

航班熔斷機制14日變7日 國泰航空增倫敦悉尼曼谷吉隆坡額外航班，可見【下一頁】

歐美航班周四「清零」　國際航空公司未擬復飛

參考機管局數據，4月首周大中華、國際客運航班都較前一周大減，4月5日低見14班，而4月7日15班抵港客運航班，有9班屬內地或台灣出發，只有6班不是大中華地區出發，全屬亞洲城市，歐美航班「清零」。

事實上，即使航空公司安排航班抵港，但實際執衝的航班不多，但以4月7日為例，有34班客運航班預計抵港，但19班最終取消。

香港出入境要求續嚴格，彭博引述英國維珍航空指，已為往返倫敦希斯路及香港航班服務作好營運準備，但預計今年9月起才恢復航班，維珍航空去年12月暫停香港航班，目前客貨運航班都不會經香港。

另外，英航在社交平台Twitter表示，香港航班最快5月28日前恢復，美國聯合航空（美：UAL）目前只開售7月以後往返三藩市及香港直航航班機票。澳洲航空開售10月30日及以後往返悉尼及香港航班的機票。

IATA批香港不再是航空樞紐

國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh在本周三形容，香港航班、旅客入境要求苛刻，香港不再是國際航空樞紐，並指出以香港為樞紐樞營運的航空公司，將面臨艱難時期，很多航空公司視香港營運是「不可能任務」。

Walsh 指出，香港復蘇步伐嚴重落後，要恢復常態只會更困難。即使政府縮短旅客入境隔離日數，但現有要求足以令旅客卻步。不過，他預期，香港很快會步亞洲多數地區放寬出入境限制。

相關文章：

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