【Twitter】Elon Musk入主Twitter惹爭議　員工憂慮影響內容審查尺度　引發離職潮

▲ Elon Musk自詡為「絕對言論自由主義者」，Twitter員工擔心他會改寫Twitter過往審查有害內容的政策。

Tesla創辦人Elon Musk（馬斯克）日前以28.9億美元（約226億港元）收購Twitter約9.2%股權，成為Twitter目前最大個人股東，同時加入Twitter董事會成為董事。據路透社報道，Elon Musk加入Twitter董事會後，有不少員工憂慮未來更難監察Twitter上的不合規內容，促使網絡暴力氾濫，一些員工更於本周離職。

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路透社報道提到，四名接受路透社採訪的Twitter員工表示，Elon Musk自詡為「絕對言論自由主義者」，擔心他會改寫Twitter過往審查有害內容的政策。該4名員工表示，Elon Musk雖然沒有明確表示，作為新的董事會成員會有哪些工作或決策，但他在Twitter上的活動已經表明了其意圖。例如在外界披露他將成為Twitter股東前，他就曾向8000萬追蹤者進行了民意調查，詢問Twitter是否遵守了言論自由的原則，大多數人投了反對票。

員工均表示，Elon Musk的參與可能會改變Twitter的企業文化，「Twitter目前十分重視包容性，而Elon Musk曾因發布嘲弄變性者的文章、阻礙預防新冠肺炎傳播而受到廣泛批評。」員工紛紛對此表示十分擔憂，甚至有不少員工在本周離職。

不會獲得特別待遇 發言違規會被禁

Twitter回應指，即便Elon Musk成為Twitter最大個人股東，同時也加入董事會。但如果在平台上發言違反相關規定，依然會視情況禁止或禁止其發言，不會因為其股東及董事身分而給予特別待遇。

Twitter強調，即使董事會成員可在公司發展政策下提供意見，但最終決策與日常營運依然是由Twitter管理層和員工決定，不會取決於單一董事會成員意見。

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責任編輯：曾曉汶