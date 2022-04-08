▲ 【互聯網監管】網信辦：互聯網企業近半年人員保持平穩 騰訊美團今年續聘應屆畢業生

近期，網傳多家大型互聯網企業進行大規模裁員並引發市場熱議。 對此，中國網信辦對騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 等12家互聯網企業用工和業務發展情況進行訪談。企業均表示，互聯網行業人員流動普遍較快，目前員工數量和業務發展情況總體穩定，對未來發展充滿信心。

經統計，2021年7月到2022年3月中旬，騰訊、阿里巴巴、字節跳動、美團、拼多多、快手 （01024） 、百度 （09888） 、京東、網易 （09999） 、微博 （09898） 、嗶哩嗶哩 （09696） 、螞蟻集團等12家企業總離職人數21.68萬人，總招聘人數29.59萬人，淨增用工7.91萬人，其中11家企業招聘人數多於離職人數。

騰訊表示， 截至2021年底，公司擁有11.28萬名員工，按年增長31.3%。今年還將持續引進核心科技人員和優秀應屆畢業生，預計總員工人數仍會增加。美團亦指 今年還將繼續推進應屆生招聘計劃。

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