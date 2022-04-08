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【互聯網監管】網信辦：互聯網企業近半年人員保持平穩　騰訊美團今年續聘應屆畢業生

股市 12:14 2022/04/08

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【互聯網監管】網信辦：互聯網企業近半年人員保持平穩　騰訊美團今年續聘應屆畢業生

近期，網傳多家大型互聯網企業進行大規模裁員並引發市場熱議。對此，中國網信辦對騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 等12家互聯網企業用工和業務發展情況進行訪談。企業均表示，互聯網行業人員流動普遍較快，目前員工數量和業務發展情況總體穩定，對未來發展充滿信心。

經統計，2021年7月到2022年3月中旬，騰訊、阿里巴巴、字節跳動、美團、拼多多、快手 （01024） 、百度 （09888） 、京東、網易 （09999） 、微博 （09898） 、嗶哩嗶哩 （09696） 、螞蟻集團等12家企業總離職人數21.68萬人，總招聘人數29.59萬人，淨增用工7.91萬人，其中11家企業招聘人數多於離職人數。

騰訊表示，截至2021年底，公司擁有11.28萬名員工，按年增長31.3%。今年還將持續引進核心科技人員和優秀應屆畢業生，預計總員工人數仍會增加。美團亦指今年還將繼續推進應屆生招聘計劃。

【ET財智Talk】香港實質按息低　美國加息對港樓影響不大？（立即收看）

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編輯:姚卓然

美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 裁員 微博－SW（09898） 快手—W（01024） 百度集團—SW（09888） 京東集團—SW（09618） 字節跳動 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988）
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