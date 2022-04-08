▲ 【MPF】3月強積金人均蝕逾3200元、首季平均蝕1.6萬元 港股基金今年來累跌一成

俄烏戰事及內地疫情升溫持續衝擊全球供應鏈，但隨美國開始加息及俄烏利空淡化，歐美股市開始反彈。駿隆指，強積金市場在3月持續出現負回報，人均蝕逾3200元。年初至今，強積金市場總虧損逾740億元，每人平均蝕16,318元。

中港股市過去3個月表現較波動，但上季整體跌幅顯著收窄。香港股票基金3月回報跌5.6%，今年來累跌9.8%；港股（指數追蹤）基金跌3%，今年來累跌5.9%。大中華股票基金表現最差，3月回報跌6.1%，今年來累跌13.2%。

歐美股票基金錄正回報

北美股票基金3月回報升3.2%，環球股票基金及歐洲股票基金分別升1.6%及0.8%。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者可考慮估值較低、通脹溫和、可採取較寬鬆貨幣政策的中港股市，趁低吸納；偏好美股的投資者需留意基金經理的選股能力，而低風險投資者可考慮轉移資產至人民幣貨幣及債券基金。

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