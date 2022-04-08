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【石Sir午市閒談】今日推介中國中鐵、伊泰煤炭、海螺水泥

股市 12:27 2022/04/08

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恒生指數中午收報21684點，跌124點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國中鐵 （00390） 、伊泰煤炭 （03948） 、海螺水泥 （00914） ，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

01：15 – 中國中鐵 （00390）             守3.40元可續望好

02：29 – 伊泰煤炭 （03948）                守4.00元可續望好

03：48 – 海螺水泥 （00914）                   守40.00元可續望好

05：00 – 推介股表現記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

 

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 海螺水泥（00914） 中國中鐵（00390） 伊泰煤炭（03948） 石鏡泉

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