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【HIBOR】1個月HIBOR六連跌續創2月底低位　港滙續於近兩年半低位整固

宏觀解讀 12:23 2022/04/08

分享：

1個月Hibor六連跌續創2月底低位，港滙續於近兩年半低位整固。

港元銀行同業拆息（HIBOR）個別發展。與供樓按息相關的1個月HIBOR六連跌，今挫0.0381厘，報0.18464厘，續創2月底以來低位。2個月HIBOR亦見1個月低位，今跌0.00071厘，報0.40179厘。

至於美元兌港元則續於約兩年半高位整固，周五在7.8365至7.8390間徘徊。

表：Hibor今日變幅

期限 水平 變幅
隔夜 0.04863厘 +0.00214厘
1 星期 0.07006厘 -0.00036厘
2 星期 0.08952厘 +0.00142厘
1 個月 0.18464厘 -0.00381厘
2 個月 0.40179厘 -0.00071厘
3 個月 0.50738厘 -0.00072厘
6 個月 0.97661厘 不變
12 個月 1.73131厘 +0.00310厘

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