【HIBOR】1個月HIBOR六連跌續創2月底低位　港滙續於近兩年半低位整固

上一篇文章
【中海油回A】中海油升近3% 擬發行26億股A股、下周一網上路演
港元銀行同業拆息（HIBOR）個別發展。與供樓按息相關的1個月HIBOR六連跌，今挫0.0381厘，報0.18464厘，續創2月底以來低位。2個月HIBOR亦見1個月低位，今跌0.00071厘，報0.40179厘。
至於美元兌港元則續於約兩年半高位整固，周五在7.8365至7.8390間徘徊。
表：Hibor今日變幅
|期限
|水平
|變幅
|隔夜
|0.04863厘
|+0.00214厘
|1 星期
|0.07006厘
|-0.00036厘
|2 星期
|0.08952厘
|+0.00142厘
|1 個月
|0.18464厘
|-0.00381厘
|2 個月
|0.40179厘
|-0.00071厘
|3 個月
|0.50738厘
|-0.00072厘
|6 個月
|0.97661厘
|不變
|12 個月
|1.73131厘
|+0.00310厘
相關文章：
【HIBOR】港元拆息個別發展 與樓按相關的1個月HIBOR連跌5日、創1個月低
【港元拆息】1個月HIBOR創16個月高 隔夜拆息則回落至兩個半月低位
【美國加息】港銀未跟美國加息、1個月HIBOR升至1個月高 滙豐恒生維持最優惠利率5厘、渣打5.25厘