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【Dyson消費券】Dyson推消費券優惠　網店購物可享高達78折

商業 12:12 2022/04/08

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Dyson由即日起至5月8日推出消費券購物賞。（Dyson網站截圖）

新一輪消費券派發，不少商場及商戶亦推出消費券優惠，把握商機。Dyson今日亦宣布，由即日起於Dyson網上商店購物，可享高達78折優惠。

【消費券2022】消費券派發首日生意即明顯增多　商戶：食肆生意轉移至零售上

Dyson由即日起至5月8日推出消費券購物賞，凡於Dyson網上商店購物，可享高達78折優惠。在各大零售店購買指定產品，亦有88折優惠。

特選組合低至6,860元

Dyson更在網店提供特選科技產品組合，其中Dyson科技入門組合包括Dyson V8 Slim Fluffy無線吸塵機、Dyson Pure Hot+Cool三合一風扇暖風空氣清新機HP00及空氣清新機濾網三款產品，售價低至6,860元，優惠高達78折。

科技入門組合包括Dyson V8 Slim Fluffy無線吸塵機。（資料圖片）

用戶更可以從Alipay HK應用程式領取優惠券，買滿3,000元享300元優惠，滿5,000元享550元優惠。

網店其他優惠產品包括：

  • Dyson Digital Slim Fluffy輕量無線吸塵機
  • Dyson Pure Cool空氣清新機TP00
  • Dyson V15 Detect吸塵機
  • Dyson Purifier Cool Autoreact二合一清新機TP7A等。
    • 點擊圖片放大
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【消費券2022】新城市廣場料人流、消費額錄雙位數增幅　派1,000萬電子禮券

【消費券2022】消費券今日到手　電器行生意暢旺　大量訂單用盡5000元

責任編輯：葉泳珊

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