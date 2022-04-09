【加密貨幣】NFT、加密貨幣熱炒　騙徙手法改變

▲ 隨着加密貨幣、NFT的價值上升，騙徒行騙手法也由以往騙取實體金錢，轉為騙取虛擬資產。

加密貨幣、NFT（非同質化代幣）近年愈來愈受投資者注意，隨着其熱潮普及和價值上升，相關騙案亦隨之上升。

高嘉力律師行合夥人袁佩筠表示，近幾年關於社交平台及即時通訊軟件，如Facebook、WhatsApp的網絡詐騙案件增加。騙徒除了以銀行轉帳或電滙騙取金錢外，近年亦會利用加密貨幣具匿名和跨地域的特點，要求受害人將加密貨幣轉至指定錢包地址。

熱錢包Vs冷錢包 後者風險低

隨着加密貨幣成為投資或支付方式，市民或企業亦需留意當中的安全風險。袁佩筠提出3項建議，在交易前需要注意。

（1）留意加密貨幣的種類：認清所投資的加密貨幣屬於Coin（貨幣）、Token（代幣），還是其他資產種類。

（2）選擇儲存媒介：加密貨幣需要儲存至專用錢包，如熱錢包（Hot Wallet）、冷錢包（Cold Wallet）。但前者需要連接網絡，被不法分子入侵的風險較高；而後者毋須連接網絡，交易時必須插入實體裝置（如USB）才能交易，風險相對比熱錢包低。

（3）分散儲存：當企業需要使用加密貨幣時，可將小部分存放在熱錢包，其餘存放在冷錢包；若企業要大規劃使用加密貨幣，建議要有IT專家支援、員工需要熟悉加密貨幣的操作。

記者：廖淑瑩

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