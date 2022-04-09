  • 23°C
香港時間 : 2022409日 (六) 10:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【加密貨幣】NFT、加密貨幣熱炒　騙徙手法改變

10:00 2022/04/09

分享：

隨着加密貨幣、NFT的價值上升，騙徒行騙手法也由以往騙取實體金錢，轉為騙取虛擬資產。

加密貨幣、NFT（非同質化代幣）近年愈來愈受投資者注意，隨着其熱潮普及和價值上升，相關騙案亦隨之上升。

高嘉力律師行合夥人袁佩筠表示，近幾年關於社交平台及即時通訊軟件，如Facebook、WhatsApp的網絡詐騙案件增加。騙徒除了以銀行轉帳或電滙騙取金錢外，近年亦會利用加密貨幣具匿名和跨地域的特點，要求受害人將加密貨幣轉至指定錢包地址。

熱錢包Vs冷錢包 後者風險低

隨着加密貨幣成為投資或支付方式，市民或企業亦需留意當中的安全風險。袁佩筠提出3項建議，在交易前需要注意。

（1）留意加密貨幣的種類：認清所投資的加密貨幣屬於Coin（貨幣）、Token（代幣），還是其他資產種類。

（2）選擇儲存媒介：加密貨幣需要儲存至專用錢包，如熱錢包（Hot Wallet）、冷錢包（Cold Wallet）。但前者需要連接網絡，被不法分子入侵的風險較高；而後者毋須連接網絡，交易時必須插入實體裝置（如USB）才能交易，風險相對比熱錢包低。

（3）分散儲存：當企業需要使用加密貨幣時，可將小部分存放在熱錢包，其餘存放在冷錢包；若企業要大規劃使用加密貨幣，建議要有IT專家支援、員工需要熟悉加密貨幣的操作。

記者：廖淑瑩

【ET財智Talk】晉達特約：危機再加轉機　天然資源投資新格局　4月11日晚上8時見！

Fintech 創新科技及應用 社交平台 律師 NFT

下一篇文章

【港元定存】半年港元定存最高1.5厘 大戶賺盡逾37萬利息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美元定存】美元1年定存息最高兩厘 發鈔行齊搶美元長短錢
【美元定存】美元1年定存息最高兩厘 發鈔行齊搶美元長短錢
【港元定存】中資行推1年港元定存1.5厘息快閃計劃 問鼎1年期第2大高息
【港元定存】中資行推1年港元定存1.5厘息快閃計劃 問鼎1年期第2大高息
【港元定期存款】滙豐渣打罕有鬥加息　1年港元定存最高1.8厘
【港元定期存款】滙豐渣打罕有鬥加息　1年港元定存最高1.8厘
【人幣定存】3個月人民幣定存最高息2.8厘 大行罕有勁加短存息0.8厘
【人幣定存】3個月人民幣定存最高息2.8厘 大行罕有勁加短存息0.8厘
【加元定存】加元定存息最高12厘 中資行罕有勁加短存年息1厘
【加元定存】加元定存息最高12厘 中資行罕有勁加短存年息1厘
【港元定存】半年港元定存最高1.5厘 大戶賺盡逾37萬利息
【港元定存】半年港元定存最高1.5厘 大戶賺盡逾37萬利息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款