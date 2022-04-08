【第五波疫情】疫下港人精神健康欠佳 近40%指自1月起精神健康狀況轉差

嚴峻的疫情除了影響本港經濟，對市民的精神健康也造成負面影響，慈善機構「Mind HK」早前進行了一項問卷調查，結果發現大部分港人精神健康欠佳，近38%的受訪者指自今年1月起精神健康狀況轉差，逾40%的受訪者在抑鬱徵狀自我測量表（PHQ-9）及焦慮徵狀自我測量表（GAD-7）反映輕至重度的焦慮徵狀。

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Mind HK 行政總裁兼臨床心理學家 Dr Hannah Reidy 表示，是次研究結果令人擔憂，但遺憾的是，這並不令人驚訝。數據顯示，近一半香港成年市民正出現抑鬱症的臨床徵狀，逾半市民表示其精神健康狀況欠佳。透過這些數據，能清楚地看到香港目前的精神健康實況。疫情本身是一場身體健康危機，然而其影響卻不僅於此，它亦正嚴重地影響我們的精神健康。作為社會一份子，市民需要多出一分力協助彼此，展開有關精神健康的對話、為有需要人士提供適切資源，尋找及給予支持。

慈善機構Mind HK於3月期間進行了一項問卷調查，以隨機抽樣的形式訪問了1,000 名香港成年人，以了解疫情對整體香港市民精神健康的影響，以及在第五波疫情期間有關精神健康支援的使用狀況。結果顯示，有37.7%的受訪者表示，自2022年1月起其精神健康狀況轉差，亦有55.6%的受訪者在世界衛生組織五項身心健康指標（WHO-5）中得分低於 52 分，代表其整體精神健康狀況屬於「差」的狀態。在根據抑鬱徵狀自我測量表（PHQ-9），49.4%的受訪者反映輕至重度抑鬱徵狀，其中19.2%更出現中度至重度抑鬱徵狀，而在焦慮徵狀自我測量表（GAD-7）方面 ，41.3% 的受訪者反映輕至重度的焦慮徵狀，其中 13.7% 更出現中度至重度焦慮徵狀。

精神健康惡化的原因有很多，調查發現主要因素包括，擔心家人或所關心的人感染新冠肺炎、對檢疫和隔離感到焦慮、不能如常與其他人見面、不能如常外出、被確診新冠肺炎，及不能外出運動。

除此之外， 48.6% 曾被診斷精神疾病的受訪者表示他們從未向任何人透露過其狀況，這亦展示了社會圍繞精神健康的污名問題依舊持續。研究結果亦反映了社會缺乏網上及低收費的專業支援去應對日漸上升的精神健康服務需求。受精神健康困擾的受訪者表示，一些令其難以或抗拒尋求協助的主因包括：缺乏可用的精神健康服務、害怕在診所或醫院中感染病毒以及醫院看診輪候時間長。其他重要原因更包括經濟顧慮以及不知道在哪裡尋求幫助。

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責任編輯：羅浩濂