▲ 【大行報告】大摩：九置估值已反映本港零售銷售8月見頂 更看好兩隻零售收租股

新一輪電子消費券首期5000元已陸續派發，摩根士丹利指，九龍倉置業 （01997） 過去一個月股價累升16%，跑贏恒指，而九置未來1個月預測市盈率18倍，估值已反映本港零售銷售增長於8月見頂。

4月份零售銷售料按月增長15%

大摩指，因應電子消費券已於4月7日派發，加上防疫措施放寬，將4月份零售銷售額調升至270億元，按月增長15%，按年增長1%，而零售銷售增長與零售股的估值關聯度高，因此需要留意零售銷售數字。

大摩稱，九置股價於2月零售銷售數字公布前已見底，3月份零售銷售數字料按月跌14%，差不多可肯定是底部，預期8月份零售銷售會見頂，在高基數下增長9%。

料九置2024年每股派息較2018年高峰低28%

市場仍未對於九置的結構性續租租金調整率為負數達共識，即使2024年中港通關，大摩預期九置每股派息僅1.51元，較2018年高峰低28%，股息率約3.8厘。

不過，短期來看，新地 （00016） 、九置、港鐵 （00066） 及領展 （00823） 料可受惠於強勁的零售銷售。

基於中國今年難以開關，本港零售銷售主要靠本土消費，生活必需品或低價貨品佔比較高的零售收租股相對受惠，而領展及希慎 （00014） 的股息率分別達4.7厘及6.2厘，故相對看好兩者。

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