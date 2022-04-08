【烏克蘭戰爭】澤連斯基：布查鄰近城鎮情況更惡劣 最少逾200人失蹤

烏克蘭及西方國家指控俄羅斯殺害烏克蘭平民，布查鎮事件更使國際震驚。烏克蘭總統澤連斯基周四（7日）表示，基輔以郊的博羅江卡鎮遭俄軍蹂躪，受損及傷亡情況較布查鎮更為惡劣。當地搜救人員最少發現26具屍體，估計逾200人失蹤。

俄羅斯首認損失重大 望數日內結束行動 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周四表示，位於基輔西北80公里、與布查鎮（ Bucha ）相距只有24公里的博羅江卡鎮（Borodyanka），受俄軍破壞及傷亡情況比布查更為嚴重，當局正清理瓦礫搜索。

有外媒前往當地視察，BBC記者Jeremy Bowen指，俄軍對博羅江卡鎮的破壞，遠超基輔周圍任何城鎮，包括布查及厄平（Irpin）鎮。從博羅江卡鎮入口主要街道上有大量損壞、無數建築物被摧毀及燒毀，房屋變成瓦礫，汽車殘骸扭曲。

Bowen稱，由於博羅江卡接近白俄羅斯邊境，位於俄羅斯向基輔推進的主要位置，因此遭受猛烈砲擊。

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烏克蘭國家公共廣播電台指，幾乎所有在博羅江卡鎮主要街道的建築物，包括商店、房屋、銀行都受損或摧毀，牆身及窗戶都有砲火痕跡。

烏克蘭內政部長幕僚Anton Gerashchenko表示，當地周三（6日）開始清理及搜救工作，最少有超過200人失蹤。

美國《哥倫比亞廣播公司》報道指，俄軍空襲後，有民眾嘗試在搜救生還者但被俄軍禁止、在撤離時更炸毀一座橋。搜救人員周四在瓦礫中發現26具屍體。

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責任編輯：郭麗明