  • 28°C
香港時間 : 2022408日 (五) 13:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】澤連斯基：布查鄰近城鎮情況更惡劣 最少逾200人失蹤

環球社會熱點 11:46 2022/04/08

分享：

烏克蘭及西方國家指控俄羅斯殺害烏克蘭平民，布查鎮事件更使國際震驚。烏克蘭總統澤連斯基周四（7日）表示，基輔以郊的博羅江卡鎮遭俄軍蹂躪，受損及傷亡情況較布查鎮更為惡劣。當地搜救人員最少發現26具屍體，估計逾200人失蹤。

俄羅斯首認損失重大 望數日內結束行動 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周四表示，位於基輔西北80公里、與布查鎮（ Bucha ）相距只有24公里的博羅江卡鎮（Borodyanka），受俄軍破壞及傷亡情況比布查更為嚴重，當局正清理瓦礫搜索。

有外媒前往當地視察，BBC記者Jeremy Bowen指，俄軍對博羅江卡鎮的破壞，遠超基輔周圍任何城鎮，包括布查及厄平（Irpin）鎮。從博羅江卡鎮入口主要街道上有大量損壞、無數建築物被摧毀及燒毀，房屋變成瓦礫，汽車殘骸扭曲。

Bowen稱，由於博羅江卡接近白俄羅斯邊境，位於俄羅斯向基輔推進的主要位置，因此遭受猛烈砲擊。

馬里烏波爾傳已逾5000死 圍城超過1個月 【下一頁】

烏克蘭國家公共廣播電台指，幾乎所有在博羅江卡鎮主要街道的建築物，包括商店、房屋、銀行都受損或摧毀，牆身及窗戶都有砲火痕跡。

烏克蘭內政部長幕僚Anton Gerashchenko表示，當地周三（6日）開始清理及搜救工作，最少有超過200人失蹤。

美國《哥倫比亞廣播公司》報道指，俄軍空襲後，有民眾嘗試在搜救生還者但被俄軍禁止、在撤離時更炸毀一座橋。搜救人員周四在瓦礫中發現26具屍體。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國俄裔母殺8歲親兒 憂俄烏戰爭精神失常
2022/04/07
美國俄裔母殺8歲親兒 憂俄烏戰爭精神失常
日本明放寬106國入境限制 香港未受惠
2022/04/07
日本明放寬106國入境限制 香港未受惠
【烏克蘭戰爭】俄羅斯首認損失重大 望數日內結束軍事行動
今日
【烏克蘭戰爭】俄羅斯首認損失重大 望數日內結束軍事行動
【烏克蘭戰爭】普京情婦疑避制裁 刪俄官媒個人資料
今日
【烏克蘭戰爭】普京情婦疑避制裁 刪俄官媒個人資料
【新冠疫苗】德國國會表決強制60歲以上打針 料難通過
2022/04/07
【新冠疫苗】德國國會表決強制60歲以上打針 料難通過

你可能感興趣

美國俄裔母殺8歲親兒 憂俄烏戰爭精神失常
17:40 2022/04/07
美國俄裔母殺8歲親兒 憂俄烏戰爭精神失常
日本明放寬106國入境限制 香港未受惠
17:33 2022/04/07
日本明放寬106國入境限制 香港未受惠
【烏克蘭戰爭】俄羅斯首認損失重大 望數日內結束軍事行動
今日 12:35
【烏克蘭戰爭】俄羅斯首認損失重大 望數日內結束軍事行動
地緣政治 烏克蘭 澤連斯基 戰爭 基輔 俄羅斯

上一篇文章

英國傳奇樂隊Pink Floyd重組 睽違28年出新歌聲援烏克蘭

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄首認有重大損失 烏指有城市情況比布查更嚴重（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】歐盟3000億買俄能源 對烏援助86億
【烏克蘭戰爭】歐盟3000億買俄能源 對烏援助86億
聯合國人權理事會資格被暫停 俄宣布退出（第二版）
聯合國人權理事會資格被暫停 俄宣布退出（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月08日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月08日 時間13:00）
日本明放寬106國入境限制 香港未受惠
日本明放寬106國入境限制 香港未受惠
【烏克蘭戰爭】俄首認有重大損失 烏指有城市情況比布查更嚴重（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄首認有重大損失 烏指有城市情況比布查更嚴重（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾傳已逾5000死 圍城超過1個月
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾傳已逾5000死 圍城超過1個月
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款