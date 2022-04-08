【互聯網監管】網信辦：開展「清朗·2022年算法綜合治理」專項行動　由即日起至12月初

▲ 【互聯網監管】網信辦：將開展「清朗·2022年算法綜合治理」專項行動 由即日起至12月初

中央網信辦牽頭開展「清朗·2022年算法綜合治理」專項行動，專項行動開展時間為即日起至2022年12月初。



專項行動指出，將聚焦網民關切，解決算法難題，維護網民合法權益，落地落實落好《管理規定》，深入排查整改互聯網企業平台算法安全問題，評估算法安全能力，重點檢查具有較強輿論屬性或社會動員能力的大型網站、平台及產品，督促企業利用算法加大正能量傳播、處置違法和不良信息、整治算法濫用亂象、積極開展算法備案，推動算法綜合治理工作的常態化和規範化，營造風清氣正的網絡空間。

當中，主要任務為：

1) 組織自查自糾。 全面梳理算法應用情況，深入開展算法安全能力評估，積極採取有效措施，整改算法應用問題，消除算法安全隱患，維護網民合法權益。

2) 開展現場檢查。 中央網信辦牽頭會同有關部門和各地網信部門組成聯合檢查組，對部分互聯網企業開展現場檢查。

3) 督促算法備案。 向企業宣傳解讀《管理規定》中互聯網信息服務算法備案的總體原則、備案範圍、填報要求和諮詢途徑等，督促企業盡快完成算法應用情況梳理，並及時開展算法備案信息填報工作。

4) 壓實主體責任。 督促企業配備與業務規模相適應的算法安全治理機構和專門人員，建立完善算法安全相關規章制度，積極利用算法服務正能量傳播、處置違法和不良信息等工作，監測算法濫用亂象，防範算法安全風險。

5) 限期問題整改。 對檢查中發現的措施不健全、執行不到位、效果不理想等問題，向企業及時反饋並督促限期整改，對存在違法違規行為的企業，將依據《管理規定》嚴肅問責處罰、責令改正。

【ET財智Talk】香港實質按息低 美國加息對港樓影響不大？（立即收看）

相關文章：

【互聯網監管】網信辦等三部門：規範網絡直播營利行為 不得通過自我打賞等方式吸引流量

【互聯網監管】阿里騰訊繼續互通拆牆 傳淘寶應用程式內部測試微信支付

【互聯網監管】抖音直播嚴格治理十大違規行動 涉惡意炒作、煽動粉絲、未成年人消費等

【大行報告】大摩：互聯網監管迎轉捩點、科網股盈利下調周期將完結 首選四大科網股