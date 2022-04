英國傳奇樂隊Pink Floyd重組 睽違28年出新歌聲援烏克蘭

俄羅斯與烏克蘭戰爭開始以來,國際間對烏克蘭的支持及援助不斷。英國傳奇搖滾樂隊Pink Floyd事隔多年再次聚首,發表近30年來第一首新歌曲,聲援烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭。

Pink Floyd主唱之一兼吉他手David Gilmour聯同鼓手Nick Mason,在周五(8日)以Pink Floyd之名再次發表新歌,為樂隊自1994年來第一首新歌《Hey Hey, Rise Up!》。新歌由烏克蘭搖滾樂隊BoomBox的主唱Andriy Khlyvnyuk演唱,原曲為1914年的烏克蘭獨立歌曲《Oh, the Red Viburnum in the Meadow》。

Gilmour表示,數周前曾有人提起Andriy Khlyvnyuk,指對方在社交平台Instagram上傳自己身穿軍裝,在基輔聖索菲亞大教堂(St Sofia Cathedral)外演唱的畫面。據悉,Khlyvnyuk於2月取消美國巡迴演唱會,返回烏克蘭參加對抗俄羅斯的戰爭。

數年前曾與Khlyvnyuk有一次慈善合作的Gilmour表示,眼見一個大國如此攻擊一個獨立﹑和平及民主的國家感到心痛,加上自己女婿是烏克蘭人,希望為烏克蘭發聲,便想起自己多年經營的Pink Floyd。

Gilmour隨即聯絡Nick Mason,加上長期合作的低音結他手Guy Pratt與音樂製作人Nitin Sawhney,製作以Andriy Khlyvnyuk演唱為主,結合4人伴奏的新曲,並以Pink Floyd之名發表。所有收益將捐贈,用以人道援助烏克蘭。

