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英國傳奇樂隊Pink Floyd重組 睽違28年出新歌聲援烏克蘭

環球社會熱點 12:17 2022/04/08

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俄羅斯與烏克蘭戰爭開始以來，國際間對烏克蘭的支持及援助不斷。英國傳奇搖滾樂隊Pink Floyd事隔多年再次聚首，發表近30年來第一首新歌曲，聲援烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭。

【烏克蘭戰爭】普京情婦疑避制裁 刪俄官媒個人資料 【下一頁】

Pink Floyd主唱之一兼吉他手David Gilmour聯同鼓手Nick Mason，在周五（8日）以Pink Floyd之名再次發表新歌，為樂隊自1994年來第一首新歌《Hey Hey, Rise Up!》。新歌由烏克蘭搖滾樂隊BoomBox的主唱Andriy Khlyvnyuk演唱，原曲為1914年的烏克蘭獨立歌曲《Oh, the Red Viburnum in the Meadow》。

Gilmour表示，數周前曾有人提起Andriy Khlyvnyuk，指對方在社交平台Instagram上傳自己身穿軍裝，在基輔聖索菲亞大教堂（St Sofia Cathedral）外演唱的畫面。據悉，Khlyvnyuk於2月取消美國巡迴演唱會，返回烏克蘭參加對抗俄羅斯的戰爭。

    點擊圖片放大
    +2

美國俄裔母殺8歲親兒 憂俄烏戰爭精神失常 【下一頁】

數年前曾與Khlyvnyuk有一次慈善合作的Gilmour表示，眼見一個大國如此攻擊一個獨立﹑和平及民主的國家感到心痛，加上自己女婿是烏克蘭人，希望為烏克蘭發聲，便想起自己多年經營的Pink Floyd。

Gilmour隨即聯絡Nick Mason，加上長期合作的低音結他手Guy Pratt與音樂製作人Nitin Sawhney，製作以Andriy Khlyvnyuk演唱為主，結合4人伴奏的新曲，並以Pink Floyd之名發表。所有收益將捐贈，用以人道援助烏克蘭。

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責任編輯：吳漢培

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