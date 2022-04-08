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【Wordle】Wordlebot分析Wordle玩家　是靠實力還是運氣過關？

科技 13:05 2022/04/08

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近日《紐約時報》發布了WordleBot線上系統，可用來分析玩家已完成的Wordle，揭示玩家是靠實力還是運氣過關。（法新社）

猜字遊戲Wordle全球爆紅，但每個人都有自己的方法來解開字謎，當中又是否有準則去衡量哪些方法才是最好呢？

【元宇宙】Epic Games夥LEGO　建立兒童元宇宙

近日《紐約時報》發布了WordleBot線上系統，可用來分析玩家已完成的Wordle，揭示玩家是靠實力還是運氣過關。

WordleBot會對玩家過去的Wordle遊戲表現進行分析，並會在運氣和效率方面，對玩家評核0至100的分數。同時，WordleBot還會顯示每個玩家的分數，與其他玩家相比的情況。近日已有不少玩家在Twitter上發布Wordle分數，以了解自己與他人的差距。

近日已有不少玩家在Twitter上發布Wordle分數，以了解自己與他人的差距。（Twitter截圖）

【人工智能】Google Map運用AI　更新商店正確營業時間

WordleBot的評分也是衡量一個字謎是否特別難、普通或異常容易的一個有用指標。《紐約時報》對WordleBot的運行原理作了一個簡單的解釋，WordleBot 會模擬自己做一次Wordle，將自己最有效率的方式，跟玩家做的方式作比較，再作評分。「每個Wordle遊戲開始時，都會在2,309個可能的答案中選擇一個作為隱藏詞。在每一輪遊戲中，WordleBot 都會選擇一個單詞，務求以最少的步驟解開謎底，並假設任何剩餘的答案都具有同樣的可能性。」

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責任編輯：陳卓賢

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