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【中鐵390】基建龍頭受惠穩增長加碼 中鐵Q1定單增84%

股樓投資 11:50 2022/04/08

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中國中鐵（00390）公告今年第一季新簽定單6,057億元（人民幣，下同），按年增長84%，增速創2014年以來單季新高。主要因穩增長政策發力，公司積極把握機遇，市場開拓力度加大；去年同期基數較低。分業務看，基建業務新簽定單5,435億元，按年大幅增長94% ， 其 中鐵路、公路、市政及其他類定單分別增7.9%、147.5%及108.1%。分地域看，境內業務新簽合同額5,662億元，按年增長81.7%；境外業務新簽合同額396億元，增長 123.6%，境外經營延續修復。截至去年末，公司未完合同額為4.21萬億元，約為去年收入的4倍，充足的在手定單保障未來持續穩健增長。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

國盛證券指出，穩增長政策有望再發力，中鐵作為大基建龍頭估值有望持續修復。當前疫情反覆衝擊經濟，近期國常會重點強調「咬定目標不放鬆，把穩增長放在更加突出的位置，穩定經濟的政策早出快出」，凸顯疫情反覆後穩增長的急迫性，預計後續基建穩增長政策有望加力，地產政策有望持續寬鬆。考慮到政策支持、疫後趕工以及去年下半年基數較低等因素，建築行業下半年基本面預計景氣度明顯提升，有望帶動板塊估值擴張。

【延伸閱讀】4月部署：光大證券料港股4月溫和反彈 重點推薦8隻股，請按【見下頁

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公司作為大基建龍頭，定單增長強勁，業績目標明確，激勵機制不斷完善，當前估值今年預測市盈率僅5倍，處於歷史最低區間，有望在穩增長政策驅動下迎來估值修復。該行維持「買入」評級。風險因素包括，穩增長力度不達預期、疫情反覆風險、地產減值計提增加、項目進度不達預期。

【同場加映】青姐話：港股表面放鬆 實質殺機重重

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記者：林衛

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