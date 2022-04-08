【烏克蘭戰爭】俄羅斯首認損失重大 望數日內結束軍事行動

俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯軍隊一直未有公布確切傷亡，引起外界不少揣測。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫接受英國媒體訪問時，首次承認俄軍損失重大。 佩斯科夫繼續否認俄軍涉及烏克蘭布查事件，並拒絕透露自戰爭爆發後平民死亡人數，亦指俄羅斯正盡力結束烏克蘭軍事行動。

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佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受英國天空電視台（Sky News）採訪時，首次承認俄軍有重大損失，並形容俄軍的死亡是一場悲劇（tragedy）。他表示，俄軍正盡最大努力結束是次行動，希望在未來數日烏克蘭軍事行動將達至目標，或透過俄烏代表之間的談判完成。

佩斯科夫繼續否認俄軍涉及在布查鎮（Bucha）屠殺平民，並表示現今民眾正處於充滿謊言的時代，布查鎮街道平民屍體圖片及衛星圖片只是精心策劃的布局。他其後被問及，自2月24日俄烏戰爭爆發後平民死亡人數，佩斯科夫表示不想回答，因相關數字未經雙重證實。

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佩斯科夫強調，是次並非一場戰爭，而是一場必須執行的特別軍事行動。他指自2014年俄羅斯佔有克里米亞（Crimea）以來，烏克蘭一直是反俄中心（anti-Russian centre）。他又指由於軍事行動，北約（NATO）現時沒有變弱，而是變得更加強大。他指北約是一個為與俄羅斯對抗量身定做的組織，而非和平聯盟，俄方必須重新平衡局勢，採取額外措施確保自身安全。

佩斯科夫亦在訪問中指責英國首相約翰遜（Boris Johnson），從俄軍採取軍事行動開始，對俄羅斯言論非常尖銳，但態度相當不具建設性。他批評，在過去8年頓巴斯（Donbas）地區民眾被烏克蘭民族主義者殺害時，從未聽到約翰遜發表類似現時針對俄軍的言論。他認為無可能把俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）送上軍事法庭，指建議不現實。

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責任編輯：李俊儀