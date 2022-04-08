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【國際油價】日韓紛響應美國呼籲釋放石油儲備　油價續偏軟受制100美元

股市 11:33 2022/04/08

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韓國響應美國呼籲，將釋放逾700萬桶石油儲備。

韓國產業通商資源部表示，當地政府與國際能源署（IEA）協商後，將釋放723萬桶石油儲備。韓國政府稱，今次釋放的石油儲備規模是歷史新高。據報，韓國的釋放量僅次於美國的6056萬桶，以及日本的1500萬桶，是全球第三多。

報道又指，IEA主席國美國認為，原先僅釋放6000萬桶石油儲備的決定，難以填補市場需求缺口，因此提議IEA再釋放1.2億桶。當中一半釋放規模將來自美國，其他IEA成員國將分擔其餘部分。

德國商業銀行指，基於各國釋放的儲備量，早前對於油市供應緊張的憂慮已不再合理，油價趨勢亦已反映這點。自美國上周宣佈釋放儲備後，油價每桶已錄約12美元跌幅。

國際油價在周五亞洲市時段偏軟，續維持在100美元以下。布蘭特期油挫0.7％，報99.92美元；紐約期油跌0.46％，報95.59美元。

雖然歐元區國家有意在能源入口方面制裁烏羅斯，但市場質疑其可行性，印度繼續從俄國入口原油，有助消化後者無法流入市場的每日200至300萬桶產量。同時，歐盟雖有意禁止從俄國入口煤炭，惟措施預計最快8月中才全面實施，較預期時間遲。另外，日本亦透露計劃逐步減少由俄羅斯進口煤炭，並尋找其他供應來源，目標是逐漸結束從俄進口煤炭。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

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商品 俄羅斯 制裁 石油 國際能源署 歐盟 布蘭特期油 紐約期油
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