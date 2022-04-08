【中移動941】未來業績與估值有望雙升 中移動5G轉入收獲期

銀河證券發表報告指，去年中移動（00941）業績超預期，全年營收達8,482.6億元（人民幣﹐下同），按年增長10.4%，歸母淨利潤為1,159.4億元，增長7.5%。「CHBN」客戶規模、收入規模實現全面增長，「HBN」收入佔通信服務收入比達到35.7%，提升4.3%，收入結構進一步優化。個人市場（C），深入實施「5G+」計劃，ARPU按年增長。家庭市場（H），量價齊升，繼續保持良好發展勢態。政企市場（B），移動雲業務不斷加大投入，未來發展可期。新興市場（N），布局創新業務初見成效。

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同時，數字化轉型不斷突破，5G轉入收獲期助力公司未來業績超預期。公司去年數字化轉型收入達到1,594億元，按年增26.3%，對通信服務收入增量貢獻達到59.5%，是推動公司收入增長的第一驅動力。在整體資本開支企穩的背景下，5G、算力網絡建設及產業數字化投資不斷增強，考慮到5G基礎網絡重點投入已有三年，公司作為運營商龍頭，業務陸續進入5G的收獲期，有望乘5G通信技術變革之大潮，迎來業績的邊際改善。

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該行認為，中移動財務狀況良好，盈利能力、現金流狀況不斷改善，持續大力給予派息回饋股東，看好公司未來高成長趨勢，運營商板塊高景氣有望復甦，公司作為市佔率約50%的龍頭，未來業績與估值有望雙升。該行給予公司今後三年每股盈利預測為5.87元、6.37元及6.97元，對應市盈率為11.9倍、11.5倍和10.6倍，給予「推薦」評級。

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記者：林衛