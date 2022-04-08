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【券商點睇】全球半導體高景氣持續 國泰君安薦中芯ASM

股樓投資 12:35 2022/04/08

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國泰君安指出，全球半導體銷售額再創新高，根據半導體行業協會報告顯示，2月全球半導體行業銷售額為525億美元，按年增長32.4%。分地區來看，中國地區的銷售額以166億美元繼續領跑全球。從增速看，美洲以43.2%領跑全球，中國地區的增速低於全球平均水平，為21.8%。整體來看，全球半導體銷售額保持了強勁的增長趨勢，已經連續11個月增長超過兩成，是本次行業供需失衡以來首次增速超過三成。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

全球半導體行業持續高速擴產，為應對此次半導體產能緊缺問題，全球晶圓代工企業持續擴產擴能。根據國際半導體產業協會的最新數據，今年預計全球晶圓廠支出將按年增長18%，連續三年高速增長。由於晶圓代工產能釋放的滯後性，該行認為在今年全球半導體銷售額將會維持增長趨勢。

【延伸閱讀】第5波疫情：滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動，請按【見下頁

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半導體的戰略地位已經得到了全球主要國家及地區的認可，尤其是俄烏衝突導致西方更大力度的科技封鎖，再次強化了半導體產業鏈國產化邏輯。國泰君安看好國內半導體行業的長期發展潛力，推薦買入國內晶圓代工龍頭中芯國際（00981）及封測龍頭ASM太平洋（00522）。

【同場加映】青姐話：港股表面放鬆 實質殺機重重

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記者：林衛

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晶片 港股 中芯國際（00981） ASM太平洋（00522）

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