【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（4月11日-14日） 股市 18:30 2022/04/08 分享： ▲ 逢港股交易日早上9時為您做好開市準備，迅速掌握市場重點，專家提供即市投資建議，解答觀眾疑難， 歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 直播節目留言區提問。 登入財經台， 仲有更多精彩節目等你發掘！！重溫本周【開市追揸沽】和【ET開市直擊】↓↓ 4月4日 → *皇牌節目【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲【按此即睇】 4月6日 → 特首選舉對港股有冇影響 內地抗疫股炒上有得追？【按此即睇】 4月7日 → 美國加速收水大市企得穩？Tesla業績搶先部署【按此即睇】 4月8日 → 消費券到手 能否衝起消費股？【按此即睇】 *推介節目* 美國加息或提速 應否趁低息轉按？ 經絡曹德明於《ET財智Talk》分析樓市最新形勢 逢交易日3時45分於《ET講股通》主持為你分析大市 疫下市面人流減 50年粉麵店設網店拓客源 即看最新一集《創業ideas》【按此即睇】 欄名 : ET開市直擊 相關文章 買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介 2022/04/05 買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介 Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？ 2022/04/06 Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？ 拆息走勢｜財經小知識 點解要睇實拆息？ 2022/04/07 拆息走勢｜財經小知識 點解要睇實拆息？ 剖析Microsoft（MSFT.US）跑輸其他大型科網股原因 被大行下調超微（AMD.US）目標價拖累？ 2022/04/07 剖析Microsoft（MSFT.US）跑輸其他大型科網股原因 被大行下調超微（AMD.US）目標價拖累？ 如李家超出任特首 對本地地產股影響多大？ 今日 如李家超出任特首 對本地地產股影響多大？ 你可能感興趣 買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介 11:50 2022/04/05 買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介 Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？ 20:22 2022/04/06 Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？ 拆息走勢｜財經小知識 點解要睇實拆息？ 13:35 2022/04/07 拆息走勢｜財經小知識 點解要睇實拆息？ 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】消費券到手 能否衝起消費股？（附time code） 今日 【ET開市直擊】消費券到手 能否衝起消費股？（附time code） 【ET開市直擊】美國加速收水大市企得穩？Tesla業績搶先部署（附time code） 2022/04/07 【ET開市直擊】美國加速收水大市企得穩？Tesla業績搶先部署（附time code） 【ET開市直擊】特首選舉對港股有冇影響 內地抗疫股炒上有得追？（附time code） 2022/04/06 【ET開市直擊】特首選舉對港股有冇影響 內地抗疫股炒上有得追？（附time code） 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（4月4日-4月8日） 2022/04/01 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（4月4日-4月8日） 【ET開市直擊】中概股冷鋒襲港股？教你精明揀銀行股（附time code） 2022/04/01 【ET開市直擊】中概股冷鋒襲港股？教你精明揀銀行股（附time code） 強積金 運輸 博反彈 板塊 滙豐控股（00005） 香港 恒生指數 恒指波幅指數 恒指走勢 美國聯儲局