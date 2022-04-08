【三星摺機】傳Galaxy Z Fold 4及Flip 4　將續用電源鍵作指紋辨識

▲ 據《Business Korea》報道，三星將不會在Galaxy Z Fold 4和Flip 4上，使用屏下指紋辨識。（Samsung官網截圖）

三星（Samsung）新一代摺機或於今年第三季推出。有報道指出，新系列手機Galaxy Z Fold 4及Flip 4將與過去幾代三星手機一樣，繼續採用以側置電源鍵作為指紋辨識，而不是「屏下指紋辨識感應器」（in-display fingerprint sensors）。

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據《Business Korea》報道，三星將不會在Galaxy Z Fold 4和Flip 4上，使用屏下指紋辨識。雖然三星曾考慮在它們中使用這一技術，但後來決定堅持在電源鍵中採用指紋辨識功能。

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報道指，當中的部分原因是為了用戶體驗，因為它允許用戶在打開手機屏幕時，能夠「自然地進行指紋辨識」（recognize fingerprints naturally）；再者，以側置電源鍵作為指紋辨識，向來都是三星旗艦機的標準。

已提交「屏下指紋辨識」專利

早前曾有業內人士預測，根據三星向世界知識產權組織（WIPO）提交的專利，三星將在下一代可摺疊機型中安裝屏下指紋辨識。該專利文件展示了一種可以在屏幕摺疊或展開時使用指紋辨識的形式。

據悉，當摺疊該設備時，指紋辨識感應器會放置在底部中央，展開時，另一個指紋辨識感應器則放置在底部左側。兩側會有兩個感應器的印刷電路板（PCB）將它們連接到主屏幕。當設備摺疊時通過外殼顯示屏識別指紋時，就可以完成指紋認證。

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責任編輯：陳卓賢