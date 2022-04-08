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【中概股危機】百濟神州擬委安永美國為主審計機構　新方式自救除牌風險？

股市 11:10 2022/04/08

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【中概股危機】百濟神州擬委安永美國為主審計機構　新方式自救除牌風險？

美國逐步落實《外國公司問責法》，中概股若無法容許美國審計監管機構PCAOB檢查審計底稿，2024年將面臨除牌。正當中國官方擬讓步，有中概股擬以新方式符合美股審計要求。百濟神州 （06160） 據報已聘請總部設在美國的安永會計師事務所作為其向美國證交會SEC提交財報的主審計機構。

《財新》報道，百濟神州以總部位於波士頓的安永將取代總部在中國的安永華明，目標正是尋求遵守《外國公司問責法》。百濟神州表示，一直在積極與中美監管機構溝通。

《華爾街日報》日前已報道，百濟神州在內數家中概股已有類似部署，連正擬與SPAC合併上市的Tim Hortons中國特許經營商，也擬聘用美國總部核數師為主審計機構，以容許美國PCAOB取閱審計紀錄。

不過，報道指，美國監管機構有最終話事權，是否接受有關做法可滿足要求，令相關企業避開除牌。

【ET財智Talk】香港實質按息低　美國加息對港樓影響不大？（立即收看）

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港股 美股 核數師 中國概念股 除牌 百濟神州（06160）

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