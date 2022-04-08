  • 27°C
香港時間 : 2022408日 (五) 11:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券2022】餐飲聯黃家和：餐飲業料佔首期300億消費券約16%　冀第二輪發放時疫情受控

Hot Talk 11:03 2022/04/08

分享：

【電子消費券2022】餐飲聯黃家和：餐飲業料佔首期300億消費券約16%　冀第二輪發放時疫情受控

新一輪電子消費券首階段5000元已發放，餐飲聯業協會會長黃家和表示，不少市民收到電子消費券後，已急不及待外出消費，商場人頭湧湧。由於食肆每桌人數及營業時間尚未放寬，故即使日間生意上升，整體生意得益不大，預計第一期總數300億元消費券中，餐飲業可佔約50億元。

黃家和期望，第二期消費券發放時疫情受控，每桌人數放寬至8人，營業時間可延長至凌晨，相信屆時食肆生意會有強勁反彈，可佔整體消費券金額約25%。

八達通營業及市務總監李玉兒指，以手機應用程式領取消費券的市民人數比去年多，相信是疫情下較多人留在家中，八達通亦推出優惠，首次以手機應用程式領取消費券會有10元獎賞。

以八達通領取消費券的市民，需要分兩期領取，而受限儲值額上限，第一期4000元亦要分至少兩次拍卡。對於八達通未來會否提高儲值限額，李玉兒稱，基於絕大部分八達通卡是不記名，在安全和應用的廣泛程度方面需取得平衡。

更多1萬元消費券消息

【ET財智Talk】香港實質按息低　美國加息對港樓影響不大？（立即收看）

相關文章：【電子消費券2022】富融銀行推出連串消費及開戶優惠　使用消費券也可享「消費筆筆賞」WeFun回贈

相關文章：【電子消費券2022】信和集團6商場推S⁺ REWARDS「消費大激賞」 單一消費滿3800元可換音樂會門票2張

相關文章：【電子消費券2022】海港城推多項消費券優惠　最多可賺取1.5萬元優惠券、享2小時免費泊車

 

開啟hket App，閱讀全文
電子消費券 經濟 八達通 餐飲 商場 黃家和 疫情

上一篇文章

【中概股危機】百濟神州擬委安永美國為主審計機構　新方式自救除牌風險？

下一篇文章

港股淡市買賣策略 2隻避險股要知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】收水憂慮稍減 道指挫逾300點後倒升87點 納指喘穩
【美股收市】收水憂慮稍減 道指挫逾300點後倒升87點 納指喘穩
【加拿大樓市】加拿大未來兩年禁止外國人買樓置業　學生、外籍勞工及永居公民不受限
【加拿大樓市】加拿大未來兩年禁止外國人買樓置業　學生、外籍勞工及永居公民不受限
【復課安排】教育局：高小先恢復半日面授　5月初初小、高中及幼稚園一級才恢復面授
【復課安排】教育局：高小先恢復半日面授　5月初初小、高中及幼稚園一級才恢復面授
剖析Microsoft（MSFT.US）跑輸其他大型科網股原因 被大行下調超微（AMD.US）目標價拖累？
剖析Microsoft（MSFT.US）跑輸其他大型科網股原因 被大行下調超微（AMD.US）目標價拖累？
【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
【港股ADR+夜期】阿里巴巴退守100元關　夜期跌62點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴退守100元關　夜期跌62點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款