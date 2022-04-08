▲ 【電子消費券2022】餐飲聯黃家和：餐飲業料佔首期300億消費券約16% 冀第二輪發放時疫情受控

新一輪電子消費券首階段5000元已發放，餐飲聯業協會會長黃家和表示，不少市民收到電子消費券後，已急不及待外出消費，商場人頭湧湧。由於食肆每桌人數及營業時間尚未放寬，故即使日間生意上升，整體生意得益不大，預計第一期總數300億元消費券中，餐飲業可佔約50億元。

黃家和期望，第二期消費券發放時疫情受控，每桌人數放寬至8人，營業時間可延長至凌晨，相信屆時食肆生意會有強勁反彈，可佔整體消費券金額約25%。

八達通營業及市務總監李玉兒指，以手機應用程式領取消費券的市民人數比去年多，相信是疫情下較多人留在家中，八達通亦推出優惠，首次以手機應用程式領取消費券會有10元獎賞。

以八達通領取消費券的市民，需要分兩期領取，而受限儲值額上限，第一期4000元亦要分至少兩次拍卡。對於八達通未來會否提高儲值限額，李玉兒稱，基於絕大部分八達通卡是不記名，在安全和應用的廣泛程度方面需取得平衡。

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