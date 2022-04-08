油價衝擊或加快印度經濟轉型

印度曾是2021年表現最好的新興市場之一，但由於地緣政治緊張局勢升溫，加上商品價格急漲，導致在2022年第一季沽壓增加，並錄得外資淨流出。儘管市場氣氛顯著改變的原因眾多，但近日原油價格大幅上漲是關鍵因素。事實上，印度經濟較過往更能抵禦油價衝擊，過去八年以改革主導的結構轉型有助鞏固這優勢。

我們認為油價上漲對印度本年外貿結餘的潛在壓力，有機會加快政策步伐，透過生產掛鈎獎勵計劃實現印度增加製造業再投資的潛力。事實上，再投資政策的重點是當地政府希望減少印度對進口的依賴，以及促進本土製造業活動。

我們估計於2022財政年度，石油進口將佔印度總進口開支約26%。儘管印度於可見未來需要進口原油，但當地政府目前鼓勵本土資金透過不同方式投資，受惠行業包括進口替代（即流動電話、電訊設備、空調）；本土製造產能強勁的行業刺激出口增長（即汽車、製藥、紡織和化工）；推動新增長領域以提高未來自給自足的能力（即太陽能光伏（PV）電池、先進化學電池）。

事實上，這個趨勢已逐步形成，印度本土電子產品產量穩步增長，可望在2022財政年度實現約33%的出口增長。我們相信生產掛鈎獎勵計劃將在未來五至七年吸引龐大的投資，帶來約30至35萬億印度盧比（4,000至4,660億美元）的增值，進而提高製造業佔國內生產總值的比例。

屆時印度應形成另一個良性循環，新增的製造業產值將增加淨出口，並提高本土儲蓄，繼而改善政府財政，最終降低資本成本，令政府擁有財政空間以更佳的基建和激勵措施扶持製造業。

我們看到，印度2月份發表的財政預算案亦延續相關政策，繼續聚焦於資本開支增長和削減財政補貼。預算案亦增加對本土製造業的定向補貼，加強供應面改革以促進經濟長期增長潛力。

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