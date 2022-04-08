雖然港股目前的內外環境還不理想，不過未來變化可能邊際改善。3月16日金融委召開穩定市場的專題會議後，各項有助於市場穩定的政策正在逐步出台。

房地產方面，最近陸續有較大型城市放鬆對房地產的限制措施，例如取消限購、降低首付、降低買房門檻、降低貸款利息、加速房貸放款等；中概股方面，日前中證監會同財政部、國家保密局、國家檔案局，修訂《關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定》，絕大部分在美上市中概股將不會再因為美國的審計要求無法滿足而被要求退市。

從以上進展看，中國政府正穩步推進之前公佈的金融委關於穩定市場的幾條措施的落地細化。由於當前經濟的壓力較大，時間緊迫，因此，預計各方面支持經濟發展的政策可能較為集中在4月出臺。

4月3日消息，烏克蘭一名談判代表透露，俄羅斯口頭上同意烏方主要建議。看起來，俄烏局勢確是走向緩和，博弈焦點正從軍事對壘走向談判桌，雖然俄烏雙方訴求有一定差異，談判可能未必會很快達成協議，但對港股而言，局勢不再升級就是好消息。

美國的通脹和經濟前景不明朗，加上俄羅斯關於未來能源和大宗商品出口只收盧布的做法事實上削弱了美元的全球地位，影響國際資金對美元的信心，增加了美國股市的不確定性，對美國吸引全球資金流向美國不利。如果中國經濟可以保持較低的通脹和經濟的較快增長，對吸引國際資金流入中國有利。

綜合來看，雖然當前的不利因素較多，但其未來變化的方向卻有較大的可能對中國經濟、港股有利，因此，港股有可能在4月擺脫弱勢開始走強。

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