▲ 【貨幣政策】官媒：第二季定向降準機會較大 全面降準需求不急迫

官媒《中國證券報》引述專家指，第二季存在降準可能性，但目前需求並不急迫，惟即使有降準，亦可能是以定向方式實現。

報導提及，貨幣政策後續將總量措施加結構性工具並舉，在寬信用和降成本的導向下，第二季是降準的重要觀察期。業內人士稱，國務院常務會議明確提出加大貨幣政策實施力度，當前寬鬆預期明顯上升，下一階段貨幣調控空間較大。

報導引述專家指，出於降低銀行成本、彌補資金缺口的目的，降準仍有可能。華泰證券研究所副所長、固定收益首席分析師張繼強表示，在目前的基礎貨幣投放機制下，大概每隔半年就會出現流動性缺口，需要降準等方式補充或替代中期借貸便利（MLF），因此降準仍有必要性，但還要看銀行體系屆時資金缺口情況。他稱，二季度存在降準可能性，但目前來看降準的需求並不急迫。

存款利率改革仍有空間

降準方式方面，報導引述信達證券首席固收分析師李一爽指，4月不存在較大流動性缺口，即便有降準或也更多是以定向降準的方式實現。

報導綜合專家分析，相較MLF，調整存款利率對銀行資金成本的影響可能更為直接。中金公司研究部高級宏觀分析師黃文靜表示，存款利率改革仍有空間。存款基準利率自2015年10月以來從未調整，若下調，信號意義偏強。她解釋，在中美利差收窄的背景下，相比調整公開市場操作利率，存款利率改革和存款利率下調，對銀行資金成本影響更直接。

此外，報導也指有專家認為，多種貨幣政策工具的運用，可能意味貨幣政策將不局限於降準降息，還可能運用增量續做MLF、再貸款、小微貸款支持工具、銀行資本補充等。

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