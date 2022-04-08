▲ 【烏克蘭戰爭】俄鋁主席要求公正調查布查屠鎮事件 籲停自相殘殺、罕見俄企置評

俄羅斯入侵烏克蘭逾一個半月，烏克蘭近日指控俄羅斯屠殺布查鎮（Bucha）平民，俄鋁 （00486） 董事會主席Bernard Zonneveld周四（7日）呼籲，公正調查布查事件，停止自殺殘殺的衝突。雖然Zonneveld未有表態誰應為布查鎮負責，俄鋁成為少數公開評論是次衝突的俄羅斯企業。

Zonneveld為荷蘭國籍，2016年加入俄鋁董事會，2019成為董事會非執行主席。據年報資料，他是荷蘭－俄羅斯商貿推廣理事會主席、荷蘭－烏克蘭商貿推廣理事會董事會成員。

俄鋁近月股價受環球主要經濟體制裁俄羅斯而大起大落。

俄鋁大股東曾批烏克蘭衝突「發瘋」

俄鋁主要股東為俄羅斯寡頭富商歐柏嘉（Oleg Deripaska）旗下的En+。歐柏嘉3月曾指，他個人認為烏克蘭發生的衝突是「發瘋（madness）」，會令下一代羞恥。

克里姆林宮一直否認牽涉布查鎮平民被殺事件，批評西方指控是巨大偽造（monstrous forgery）。Zonneveld表示，對布查鎮的報道感震驚，支持對客觀公正調查有關罪行，並呼籲嚴懲肇事者。

我們都希望早日結束這場摧毀生命、家庭和整個城市的自相殘殺，希望觸犯此等罪行的人受應當懲罰

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