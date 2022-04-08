【元宇宙】Epic Games夥LEGO　建立兒童元宇宙

▲ Epic Games和樂高（Lego）宣布，正合作建立一個全新、適合家庭用戶的元宇宙。（法新社）

元宇宙已成為企業建構未來業務的重要領域，但目標用戶群不只限於成年人，連兒童也是重要的市場。Epic Games和樂高（Lego）宣布，正合作建立一個全新、適合家庭用戶的元宇宙，目標是塑造出一個對兒童和家庭都安全而有趣的虛擬世界。

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Epic Games和Lego已就建構兒童元宇宙，商定好三大原則，包括：

1）將安全和健康作為優先事項，保護兒童的遊戲權利。

2）將兒童的最大利益放在首位，保護兒童的私隱。

3）用工具賦予兒童和成人權力，使他們能夠控制自己的數碼體驗。

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雖然兩間公司並沒有宣布該計劃的更多細節，包括何時開放的時間表。不過，這次合作對雙方都是互惠互利。Epic Games在創建虛擬世界方面擁有豐富經驗，例如旗下的人氣線上遊戲《Fortnite》（要塞英雄）；而Lego則愈來愈關注電子遊戲，例如近期推出的《Lego Star Wars: The Skywalker Saga》（樂高星球大戰：天行者傳奇）等。

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責任編輯：陳卓賢