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【上海疫情】阿里巴巴跌3%再考驗100關　旗下餓了麼、大潤發、菜鳥等增調3000名一線人員保供上海

股市 10:15 2022/04/08

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【上海疫情】阿里巴巴旗下餓了麼、大潤發、菜鳥增調3000名一線人員保供上海

上海新冠疫情肆虐，上海政府支持保供企業在中國統籌調配資源，引進充實新的保供人員。繼美團 （03690） 之後，阿里巴巴 （09988） 表示，餓了麼、大潤發、盒馬、菜鳥等企業已積極組織符合條件的本地人員盡快重返保供崗位，並從外地調集增援力量，近期共計將新增抗疫保供人員3000人。

內媒指，阿里巴巴是次新增人員主要由騎手、快遞員、倉店揀貨員構成。其中，餓了麼本地1000名騎手重返崗位，還將從外地調配600人支援上海；大潤發從外地調配600人；盒馬陸續增加300名一線人員；菜鳥從本地增派500名快遞員。

股價方面，阿里巴巴現跌3.2%，報101.8元，再次考驗100關。

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

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編輯：姚卓然

疫情 上海 盒馬 大潤發 菜鳥 阿里巴巴－SW（09988） 中國
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