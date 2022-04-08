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【AAPL】天風郭明錤：AirPods 3定位出錯削訂單　AirPods Pro下半年或停產、改推AirPods Pro 2

股市 11:14 2022/04/08

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【藍牙耳機】天風郭明錤：AirPods 3定位出錯削訂單　AirPods Pro下半年或停產、避重蹈覆轍

天風國際分析師郭明錤在社交網站上透露，蘋果公司（美：AAPL）AirPods耳機的最新生產策略。他表示，蘋果產品市場劃分策略失敗，AirPods3的訂單顯著較AirPods2弱﹐令蘋果削減AirPods 3今年第二至三季度的訂單減幅達三成以上。

他解釋，消費者不願意為了AirPods 3的新賣點，額外花費50美元。在沒有更為創新的功能下，AirPods可能最多只值249美元。

郭明錤又指，蘋果為免重演上述錯誤，蘋果下半年推出AirPods Pro 2之後，AirPods Pro或會被停產。

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美股 蘋果（Apple，美：AAPL） AirPods 耳機
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