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【人工智能】Google Map運用AI　更新商店正確營業時間

科技 10:00 2022/04/08

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Google Map上的商店營業時間，只有在AI對其準確性有高度信心的情況下才會發布。（法新社）

Google Map是大眾常用的工具，不但可用來尋找地點，還可以規劃路線，助用戶以最有效方式到達目的地。Google表示，現時Google Map正使用人工智能（AI），用來更新地圖上商店的最新營業時間，減低用戶到達現場後，才發現店舖已關門的風險。

【人工智能】Google運用AI機器學習模型　更準確了解及協助用戶脫危

Google指出，AI會查看商店最後一次更新的營業時間資料、其他類似商店的營業時間，以及分析Google Map中「熱門時段」（Popular Times）的數據，以決定營業時間不正確的可能性。所謂「熱門時段」，是Google多年來對大眾的定位記錄，以進行統計熱門時段和停留時間所得的大數據資訊。

【零售科技】多渠道推送資訊增曝光　AI分析助網購平台生意倍升

例如，當AI發現某商店在營業時間以外，仍會有很多人到訪該處，那麼該店的營業時間記錄很可能已不正確，因此要進行更新。

搜刮街景圖片    確認最新營業時間

Google還表示AI會利用商店網站的訊息，甚至搜刮街景圖片，以嘗試弄清楚商店何時營業。再者，AI還會與商店相關人士（如店主）進行資料核對，進一步驗證真確性。Google提到，AI甚至會在一些國家使用Google Duplex功能，直接詢問商店的營業時間。

Google發言人Genevieve Park指出，Google Map上的商店營業時間，只有在AI對其準確性有高度信心的情況下才會發布。如果AI認為該時間可能不正確，但沒有一個可靠的數據支持，它就會添加一個通知，說明營業時間或已改變。他預計，這新功能有望在未來六個月內，為全球2,000多萬間商店更新營業時間。

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責任編輯：陳卓賢

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