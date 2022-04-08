【港股市況】恒指轉升63點　中海外升逾3%　友邦、中海油升逾2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股低開141點，其後走勢反覆向好，尾市轉升，恒生指數收報21872點，升63點，成交1031億元。科指跌1.2%，報4422點。ATM跌逾1%；中海外 （00688） 升逾3%；友邦 （01299） 、中海油 （00883） 升逾2%。

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即市走勢：

【16：10】恒生指數收報21872點，升63點，成交1031億元。科指跌1.2%，報4422點。ATM跌逾1%；中海外 （00688） 升逾3%；友邦 （01299） 、中海油 （00883） 升逾2%。

【16：00】恒生指數U盤前升36點，報21845點。

【15：37】恒指尾市跌近45點，報21765點；科指跌1.8%。

【15：32】京東 （09618） 尾市跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌近2%。

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【15：23】廣汽 （02338） 午後升逾9%，高見6.86元。

【15：01】上證午後轉升近0.5%；深證跌0.1%；創業板指跌0.3%。

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【14：55】恒指最新轉升9點，報21818點。

【14：44】大市午後窄幅上落，恒指最新跌約67點，報21742點。科指跌2%，報4384點。

【14：36】體育用品股下跌，其中特步 （01368） 跌近3%，低見11.1元。

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【14：33】金山能源 （00663） 擬推氫燃料電池業務，股價午後升逾13%，高見0.3元。

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【14：06】開拓藥業 （09939） 升幅擴至兩成，高見26.9元。

【13：56】中海外 （00688） 升幅擴大至逾5%，破頂高見27.2元。

【13：42】華夏文化科技 （01566） 升逾41%，高見0.21元。

【13：25】電力股造好，潤電 （00836） 升4%；中國電力 （02380） 升逾1%。

【13：20】恒指一度轉升，最新跌約13點。

【13：19】大市跌幅收窄至40點，報21769點。

【13：17】中海外 （00388） 午後升逾3%；潤地 （01109） 升近2%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升3%。

【13：13】美團 （03690） 、京東 （09618） 午後初段續跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 午後跌近3%；騰訊 （00700） 跌近2%。

【13：00】港股午後初段跌101點，報21708點。

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【12：00】恒生指數半日跌124點，報21684點，成交540億。科指跌2.3%，報4373點。美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌近3%；三桶油逆市升，中海油 （00883） 升3%。

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【11：51】港股中午收市前跌約125點，報21684點；科指跌2.2%，報4374點。

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【11：41】金融股逆市靠穩，滙豐 （00005） 升近0.5%；友邦 （01299） 升逾1%。

【11：31】中海油 （00883） 升3%，高見11.78元。

【11：30】上證半日跌近0.1%；深證跌0.4%；創業板指持平跌不足1點。

【11：27】李寧 （02331） 跌幅擴大至6%，低見59.1元。

【11：19】恒指最新跌106點，報21703點，今早跌幅一度收窄至1點見21807點。

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【11：07】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾2%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%。

【11：00】海隆 （01623） 升兩成，破頂高見0.56元。

【10：46】中海油 （00883） 升近3%，高見11.68元；中石油 （00857） 升0.7%；中石化 （00386） 升逾1%。

【10：43】恒指跌幅再次收窄至50點內，報21762點，跌47點。

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【10：40】廣汽 （02238） 升幅擴大至5%，高見6.56元。

【10：32】大市跌幅收窄至約100點，報21706點，跌103點；科指跌2%，報4383點。

【10：32】俄鋁 （00486） 暫無升跌。

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【10：25】開拓藥業 （09939） 昨回吐一日後，股價今早再升近17%，高見25.4元。

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【10：12】美團 （03690） 跌幅最新擴大至逾4%，低見152.1元。

【10：10】體育用品股下挫，安踏 （02020） 跌6%；李寧 （02331） 跌近半成；特步 （01368） 跌3%。

【10：05】大市最新跌約200點，科指跌2.5%。

【10：03】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 最新跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【10：01】復星醫藥 （02196） 擬發行不超過80億人幣債，股價跌逾2%，低見37.05元。

【疫苗股】復星醫藥建議發行不超過80億人幣債 以補充營運資金及償還債務

【09：55】煤炭股逆市造好，其中神華 （01088） 升逾3%，破頂高見26.1元；中煤能源 （01898） 、兗礦能源 （01171） 亦分別升逾3%。

【09：49】大市早段跌幅收窄至約40點，報21768點；科指跌0.9%，報4426點。

【09：46】比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌1%；廣汽 （02238） 升逾3%。

【吉利175】吉利汽車3月銷量止跌回升1% 首季銷量仍跌2%、新能源車增近5倍

【09：40】【中鐵390】中國中鐵彈高7%創逾一個月高 首季新簽合同額達6057億人幣按年增84%

【09：40】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌逾2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%。

【09：38】思摩爾 （06969） 未受回購消息刺激，股價早段隨市跌0.9%，低見16.72元。

【電子煙股】思摩爾回購逾291萬股 董事會：股價未充分反映內在價值及集團業務前景

【09：35】中海油 （00883） 回A下周一路演，股價升逾1%；中石油 （00857） 升0.5%；中石化 （00386） 升0.8%。

【09：34】港交所 （00388） 股價跌0.8%，低見350.2元。

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【09：33】聯想 （00992） 股價逆市造好，升近4%，高見8.63元。

【09：22】恒生指數開報21667點，跌141點。科指跌1.2%，報4419點。美團 （03690） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【美團3690】紅杉資本沈南鵬大手沽60億元美團股份 持股量降至3.98%、股份解禁即出手

【09：01】恒指黑期跌約124點，報21717點。道指期貨跌20點，報34563點。

【09：01】【中海油回A】中海油擬發行26億股A股 下周一網上路演

【07：59】【電子煙】人民時評：以強監管規制電子煙 降低公眾尤其是未成年人電子煙使用率

【07：45】【汽車股】廣汽3月銷量按年增長三成 首季增長22%

【07：45】港股ADR收報21687點，跌121點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報53.88元，較港收市價高0.43元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報368.14元，較港收市價低6.26元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.16元，較港收市價低3.04元或2.9%。

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【07：30】美國聖路易斯儲行行長布拉德（James Bullard）表示，聯儲局可能需將利率提高至約3.5厘，以應對過高的通脹。道指周四早段曾再挫305點，不過，低位有買盤吸納，收水憂慮稍減，道指尾段逐步收復失地，道指收市升87點，報34583點；標指升19點，報4500點；納指升8點，報13897點。

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責任編輯：梁浩碩