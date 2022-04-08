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【港股市況】恒指早段曾跌逾200點　三桶油逆市升、中海油升近3%（不斷更新）

股市 11:32 2022/04/08

分享：

港股市況不斷更新

美股隔晚先跌後反彈，港股今早則續低開逾百點。恒生指數開報21667點，跌141點。科指跌1.2%，報4419點。美團 （03690） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

  • https://dynamic.hket.com/article/Rbkv

    • 點擊圖片放大

即市走勢：

【11：31】中海油 （00883） 升3%，高見11.78元。

【11：30】上證半日跌近0.1%；深證跌0.4%；創業板指持平跌不足1點。

【11：27】李寧 （02331） 跌幅擴大至6%，低見59.1元。

【11：19】恒指最新跌106點，報21703點，今早跌幅一度收窄至1點見21807點。

【11：17】【中概股危機】百濟神州擬委安永美國為主審計機構　新方式自救除牌風險？

【11：07】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾2%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%。

【11：00】海隆 （01623） 升兩成，破頂高見0.56元。

【10：46】中海油 （00883） 升近3%，高見11.68元；中石油 （00857） 升0.7%；中石化 （00386） 升逾1%。

【10：43】恒指跌幅再次收窄至50點內，報21762點，跌47點。

【10：43】【貨幣政策】官媒：內地第二季有降準可能性惟需求不急迫　倘降準定向機會較大

【10：40】廣汽 （02238） 升幅擴大至5%，高見6.56元。

【10：32】大市跌幅收窄至約100點，報21706點，跌103點；科指跌2%，報4383點。

【10：32】俄鋁 （00486） 暫無升跌。

【烏克蘭戰爭】俄鋁主席要求公正調查布查屠鎮事件　籲停自相殘殺、罕見俄企置評

【10：25】開拓藥業 （09939） 昨回吐一日後，股價今早再升近17%，高見25.4元。

【10：16】【上海疫情】阿里巴巴跌3%再考驗100關　旗下餓了麼、大潤發、菜鳥增調3000名一線人員保供上海

【10：12】美團 （03690） 跌幅最新擴大至逾4%，低見152.1元。

【10：10】體育用品股下挫，安踏 （02020） 跌6%；李寧 （02331） 跌近半成；特步 （01368） 跌3%。

【10：05】大市最新跌約200點，科指跌2.5%。

【10：03】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 最新跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【10：01】復星醫藥 （02196） 擬發行不超過80億人幣債，股價跌逾2%，低見37.05元。

【疫苗股】復星醫藥建議發行不超過80億人幣債　以補充營運資金及償還債務

【09：55】煤炭股逆市造好，其中神華 （01088） 升逾3%，破頂高見26.1元；中煤能源 （01898） 、兗礦能源 （01171） 亦分別升逾3%。

【09：49】大市早段跌幅收窄至約40點，報21768點；科指跌0.9%，報4426點。

【09：46】比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌1%；廣汽 （02238） 升逾3%。

【吉利175】吉利汽車3月銷量止跌回升1%　首季銷量仍跌2%、新能源車增近5倍

【09：40】【中鐵390】中國中鐵彈高7%創逾一個月高　首季新簽合同額達6057億人幣按年增84%

【09：40】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌逾2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%。

【09：38】思摩爾 （06969） 未受回購消息刺激，股價早段隨市跌0.9%，低見16.72元。

【電子煙股】思摩爾回購逾291萬股　董事會：股價未充分反映內在價值及集團業務前景

【09：35】中海油 （00883） 回A下周一路演，股價升逾1%；中石油 （00857） 升0.5%；中石化 （00386） 升0.8%。

【09：34】港交所 （00388） 股價跌0.8%，低見350.2元。

【港股交易】港交所3月日均成交額1,748億元按月升34%　港股市值卻大跌25%

【09：33】聯想 （00992） 股價逆市造好，升近4%，高見8.63元。

【09：22】恒生指數開報21667點，跌141點。科指跌1.2%，報4419點。美團 （03690） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【美團3690】紅杉資本沈南鵬大手沽60億元美團股份　持股量降至3.98%、股份解禁即出手

【09：01】恒指黑期跌約124點，報21717點。道指期貨跌20點，報34563點。

【09：01】【中海油回A】中海油擬發行26億股A股　下周一網上路演

【07：59】【電子煙】人民時評：以強監管規制電子煙　降低公眾尤其是未成年人電子煙使用率

【07：45】【汽車股】廣汽3月銷量按年增長三成　首季增長22%

【07：45】港股ADR收報21687點，跌121點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報53.88元，較港收市價高0.43元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報368.14元，較港收市價低6.26元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.16元，較港收市價低3.04元或2.9%。

更多港股ADR及中概股報價：

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【07：30】美國聖路易斯儲行行長布拉德（James Bullard）表示，聯儲局可能需將利率提高至約3.5厘，以應對過高的通脹。道指周四早段曾再挫305點，不過，低位有買盤吸納，收水憂慮稍減，道指尾段逐步收復失地，道指收市升87點，報34583點；標指升19點，報4500點；納指升8點，報13897點。

即睇美股收市：

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【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

責任編輯：梁浩碩

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