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【中海油回A】中海油升近3%　擬發行26億股A股、下周一網上路演

股市 12:24 2022/04/08

分享：

【中海油回A】中海油擬發行26億股A股　下周一網上路演

中海油 （00883） 披露首次公開發行A股網上路演事宜，集團擬發行26億股A股，佔公司總股本約5.5%(超額配售權行使前)，全部均為新股。集團網上路演時間為4月11日（下周一）上午9時至12時。中海油半日升3%，報11.7元。

集團是次發行採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。

本次發行初始戰略配售數量為13億股，佔超額配售選擇權行使前本次發行總量的50%，回撥機制啟動前，網下初始發行數量為9.1億萬股，佔超額配售選擇權行使前扣除初始戰略配售數量後本次發行總量的比例為70%。

保薦人為中信証券，聯席主承銷商為中銀國際及中金公司。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

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編輯:姚卓然

 

A股 港股 中國海洋石油（00883） 配售

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