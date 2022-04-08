長期以來，收益率曲線的走勢一直被認為是經濟萎縮的「危機先兆」。尤其是10年期與2年期美國國債（UST）之間的收益曲線傾斜率，自1957年每次衰退以來，一直是金融史上最可靠的衰退指標之一。然而，這孳息曲線在2022年第一季末跌至負值區域，不過只維持兩個交易日。

理論上，利率期限結構在正常運作下應該向上傾斜，因為投資者希望鎖定長期投資的回報。倒掛即是短期利率可能過高，估計目前狀況距離衰退尚遠，因為其他重要的曲線指數——例如10年期與3個月利率差仍然擁有很大的倒掛緩衝空間。在這種情況下，投資者記住投資組合中需要加入債券的必要性——以支持不可預見的不利結果。雖然很難預測何時會出現好轉，但目前投資者的等待得到了很好的回報；全球高等級信貸總收益率已超過 3%，這是自 2020 年疫情危機以來的高位。若經濟出現意外下滑，鷹派預期減退將成為這個資產類別未來強勁的動力。

其實投資者可專注於更高質量的信貸將減少平均投資組合息差波動，尤其是在收益率曲線較為平坦的環境下。另外，加息預期的上升導致3至5年存續期看起來最具吸引力（收益率曲線最陡峭的部分）。隨著衰退風險一度斷站出現，投資者應保持多元化來避免出現特殊的信貸事件。

因此，當前收益率曲線趨平的現象確認了我們在2022年第二季全球債券展望中轉向選擇優質信貸的觀點。投資者對收益率曲線和俄烏衝突的擔憂持續，未來幾個月股市將繼續面臨不確定性。從投資的角度來看，我們提倡投資者在投資組合配置優質公司——即具有強大品牌和市場定位的獲利企業。