▲ 【電子煙】人民時評：以強監管規制電子煙 降低公眾尤其是未成年人電子煙使用率

人民時評文章指出，吸電子煙有害健康，不能任其打著「科技產品」的幌子游離於監管之外，並「 以強監管規制電子煙」為題發表文章 。

電子煙龍頭思摩爾 （06969） 昨日跌7.1%，報16.96元，中國波頓 （03318） 跌5%，報3.02元。

人民時評文章指，隨著使用者的增多，人們發現，嘗試抽電子煙進行戒菸的人，一段時間後很容易復吸捲菸，效果並不好。越來越多的人認識到，電子煙本質上就是煙，只要吸入就會對人體產生危害。是煙就應控，不能任其打著「科技產品」的幌子游離於監管之外，進而誤導消費者、損害人體健康。同時，又指 控煙不僅關係到青少年身體健康，更關係到國家和民族的未來。

國家煙草專賣局發布《電子煙管理辦法》，明確從今年5月1日起，禁止銷售除煙草口味外的調味電子煙和可自行添加霧化物的電子煙，禁止向未成年人出售電子煙產品。 文章表示， 隨著政策措施日趨細密，一定能有效降低公眾尤其是未成年人的電子煙使用率，助力健康中國建設。

文章又指，近年來，中國全面推進控煙履約，加大控煙力度，運用價格、稅收、法律等手段提高控煙成效，深入開展控煙宣傳教育，積極推進無菸環境建設，強化公共場所控煙監督執法，取得了顯著成效。隨著政策措施日趨細密，一定能有效降低公眾尤其是未成年人的電子煙使用率，助力健康中國建設。

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