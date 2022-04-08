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【ET財經早點1分鐘】儲行布拉德繼續鷹派 中概股跌逾4%、阿里美股低港3%

股市 06:48 2022/04/08

分享：

美股繼續消化加息預期，美國聖路易斯聯儲行行長布拉德表示，預期下半年利率會升到3至3.25厘，認為面臨嚴重的通脹問題，需要直接採取行動。

在回應利率應達到什麼水平時，他表示目前利率低了300點子。美國10年期債息升到2.615厘。

道瓊斯指數最多曾跌逾300點，收市報34583點，升87點，升幅逾0.2%。納斯達克指數一度跌逾1%，收市報13897點，升8點。標準普爾500指數曾跌0.7%，收市報4500點，升19點，升幅0.4%。

美通過禁進口俄油天然氣 油價微升

美國國會正式通過，禁止從俄羅斯進口石油及天然氣，法案在參議院獲得一致通過後，在眾議院以413比9票通過法案，下一步等總統拜登簽署生效。

油價輕微反彈，紐約期油約處97美元水平。布蘭特期油曾失守100美元關，收市重上101美元水平。

中概股跌逾4% 阿里美股低港3%

中概股再跌超過百分之4，騰訊 （00700） 宣布6月停止營運企鵝電競遊戲直播平台，視頻股下跌，愛奇藝跌一成二，鬥魚跌超過百分之七，虎牙跌百分之六。 

恒指夜期偏軟跌62點，阿里巴巴美 （09988） 股再低港股收市價近百分之三，約處102港元水平。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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