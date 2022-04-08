【假日活動】海洋公園復活節推出免費遙距互動課程 參加者更有機會贏得多媒體互動體驗館「探索號 R」門票

過去數天，新冠肺炎確診個案稍回落，但仍處於高水平數字，家長於即將來臨的復活節假期也可能要繼續留家抗疫。而海洋公園於今個復活節假期，將園內景點「探索號 R」帶到大家家中，透過一系列免費的Zoom互動課程，帶領留家抗疫的小朋友於展館內盡情探索。參加者更有機會贏得「探索號 R」的門票，於公園重新開放後延續愉快學習旅程。

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海洋公園教育大使將於4月15日至16日期間，帶領2至8歲小朋友遙距遊歷多媒體互動體驗館「探索號 R」，並透過一系列有趣又多元化的互動活動，與他們一同研究各種動物的身體特徵及發掘本地物種的特色。

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互動活動分別有3個：



1.「英語故事時間──大自然忍者」

特別為2至3歲幼童設計，外籍導師會以英語帶領大家一同進入故事世界，一起活動身體放放電。導師更會利用「探索號 R」館內設施，透過故事講解本地物種香港湍蛙如何利用保護色於湍急溪流間生活，並教導小朋友和家長自製湍蛙玩偶，從中認識牠的特色。

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2.「小偵探訓練之旅」

讓4至5歲的小朋友化身成為小偵探，與教育大使一起利用「探索號 R」小紅熊研究台上的AI超級動物身體部件，按照不同動物的特性追蹤各種線索，並透過即時投票決定下一步偵查，一起尋找失落的黃金觀察工具。調查過程中，小偵探會跟隨教育大使於動物展館尋找線索及探望大家掛念已久的動物大使。教育大使更會與小朋友一同做小手工，製作專屬自己的觀察工具，鼓勵大家進一步認識香港大自然。

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3.「漫趣探索行 之 動物知識大聯盟」

適合6至8歲小朋友參加，透過即時投票參與問答遊戲，認識香港生物多樣性，更會以虛擬方式一同抵達「探索號 R」，實時製作AI超級動物，學習多有關動物的知識。

一系列全新互動虛擬課程4月8日起接受報名，費用全免，名額有限，請及早報名。詳情請參閱海洋公園Facebook專頁（facebook.com/hkoceanpark）

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記者：陳詠妍