▲ 【造車新勢力】蔚來自動駕駛部門老臣子章健勇據報辭職 400人團隊或須整合

有內媒指，造車新勢力之一的蔚來 （09866） （美：NIO）自動駕駛部門老臣子章健勇度過7年職業生涯後，將於近期離職。章健勇是蔚來的自動駕駛助理副總裁，負責自動駕駛系統和集成落地，向蔚來董事長兼CEO李斌直接匯報。目前蔚來仍未發表任何回應。

蔚來港股跌4.06%，收報170元；美股現跌7.38%，報20.80美元，較港收市低水7.4%。

報道又引述消息人士指，對於章健勇離開，李斌也親自主持了部門員工會，對章健勇在蔚來的付出表示感謝，而章健勇離開蔚來後，打算參與一個芯片項目創業，李斌也表達了明確的投資意向。

蔚來章健勇旗下400人團隊重新整合

報道提到，章健勇旗下的自動駕駛系統團隊有將近400人的規模，其離開後，也將引發蔚來整個自動駕駛團隊的重新整合。

目前蔚來自動駕駛業務有四個團隊，分別是1）硬件團隊，由副總裁白劍負責；2）操作系統和數據安全團隊，由副總裁王啟研負責；3）算法團隊（AA），由任少卿負責；以及4）系統工程團隊（AS），由章健勇負責。

報道稱，章健勇離開後，蔚來似乎不打算繼續保留自動駕駛系統負責人的崗位，而是將其負責的業務打散，整合進其他自動駕駛業務線。

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