  • 22°C
香港時間 : 2022407日 (四) 23:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【造車新勢力】蔚來自動駕駛部門老臣子章健勇據報辭職　400人團隊或須整合

股市 23:17 2022/04/07

分享：

【造車新勢力】蔚來自動駕駛部門老臣子章健勇據報辭職　400人團隊或須整合

有內媒指，造車新勢力之一的蔚來 （09866） （美：NIO）自動駕駛部門老臣子章健勇度過7年職業生涯後，將於近期離職。章健勇是蔚來的自動駕駛助理副總裁，負責自動駕駛系統和集成落地，向蔚來董事長兼CEO李斌直接匯報。目前蔚來仍未發表任何回應。

蔚來港股跌4.06%，收報170元；美股現跌7.38%，報20.80美元，較港收市低水7.4%。

報道又引述消息人士指，對於章健勇離開，李斌也親自主持了部門員工會，對章健勇在蔚來的付出表示感謝，而章健勇離開蔚來後，打算參與一個芯片項目創業，李斌也表達了明確的投資意向。

蔚來章健勇旗下400人團隊重新整合

報道提到，章健勇旗下的自動駕駛系統團隊有將近400人的規模，其離開後，也將引發蔚來整個自動駕駛團隊的重新整合。

目前蔚來自動駕駛業務有四個團隊，分別是1）硬件團隊，由副總裁白劍負責；2）操作系統和數據安全團隊，由副總裁王啟研負責；3）算法團隊（AA），由任少卿負責；以及4）系統工程團隊（AS），由章健勇負責。

報道稱，章健勇離開後，蔚來似乎不打算繼續保留自動駕駛系統負責人的崗位，而是將其負責的業務打散，整合進其他自動駕駛業務線。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

相關文章：

【蔚來造手機】蔚來創始人李斌：造手機仍處調研階段　「做好手機是很有挑戰的」

【電動車】蔚來5月發布改款車型將漲價　電池價格亦將上調

【電動車】蔚來小米汽車傳開拓電池供應商　擬採用比亞迪弗迪電池

美股 港股 蔚來（美：NIO） 蔚來－SW（09866）

下一篇文章

【美股市況】布拉德稱可能還要加息300點子　道指跌逾200點　納指跌0.3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【復課安排】教育局：高小先恢復半日面授　5月初初小、高中及幼稚園一級才恢復面授
【復課安排】教育局：高小先恢復半日面授　5月初初小、高中及幼稚園一級才恢復面授
【美股市況】布拉德稱可能還要加息300點子　道指跌逾200點　納指跌0.3%（不斷更新）
【美股市況】布拉德稱可能還要加息300點子　道指跌逾200點　納指跌0.3%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴較港低近3%　夜期跌逾百點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴較港低近3%　夜期跌逾百點（不斷更新）
【開市9點半】儲局會議紀錄爆將上限950億美元縮表　美債息反回軟有何緣機？
【開市9點半】儲局會議紀錄爆將上限950億美元縮表　美債息反回軟有何緣機？
【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款