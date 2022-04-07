【新股IPO】越南電動車Vinfast申請赴美上市　傳集資20億美元

引述外電報道，越南電動車公司VinFast已遞交赴美上市申請，計劃集資20億美元（約156億港元），不過公司正在推進有關上市計劃，目前選擇進行上市資集的時間點相對開放，或會在未來數月內落實；目前VinFast仍未有具體規模和價格範圍。

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VinFast成立於2017年，並於2019年正式在越南推出3款車型，2021年推出兩款新的電動滑板車以及越南第一輛電動巴士。是次上市集資，用以投資興建VinFast在美國建立的第一個工廠。

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稍早前有消息指VinFast與摩根大通及德意志銀行商討到美國上市事宜，此前VinFast首選透過SPAC併購的方式在美國上市。

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記者：張以正