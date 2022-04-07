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【美股焦點】法國法院駁回Google上訴　維持其濫用搜索地位的12.8億港元罰款

股市 22:40 2022/04/07

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【美股焦點】法國法院駁回Google上訴　維持其濫用搜索地位的12.8億港元罰款

有外電指，法國上訴法院維持科網龍頭Alphabet（美：GOOGL）旗下Google 濫用搜索地位被罰1.5億歐元的決定。

Alphabet現跌0.3%，報2722.65元。

法國反壟斷部門早在2018年宣布對Google處以1.5億歐元（約12.8億港元）的罰款，原因是Google存在不公平競爭行為，包括利用其在搜索市場的主導地位，為其廣告平台Google Ads設置不公平條款。隨後，Google 提起出訴，但今日上訴法院駁回Google的上訴，維持原判。

兩項針對Google命令被推翻

Google發言人稱，在法國競爭管理局最初的決定之後，公司已經做出了一些改變，使這些政策更加清晰，現在將詳細研究法院的裁決並考慮下一步行動。

Google補充，法國競爭管理局的兩項伴隨 1.5 億歐元罰款的命令被推翻，第一項被撤銷命令涉及Google 須安裝一個允許法國消費者提出投訴的工具；第二項被撤銷命令涉及Google 須發布年度報告，詳細說明因違反其規則而被暫停 Google Ads 帳戶的網站數量。

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