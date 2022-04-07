【醫學排名】本港中大醫學院QS排名亞洲第二 新加坡國立大學獲亞洲第一

香港中文大學醫學院在今年度國際高等教育評級機構Quacquarelli Symonds（QS）全球醫學院排名，升至第二十九位，是歷年最佳，較去年躍升11位，成為全港之冠，亦在亞洲區位列第二，新加坡國立大學則獲亞洲第一，位居全球第二十一名。

全球十甲排名依次為美國哈佛大學、英國牛津大學、美國史丹福大學、英國劍橋大學、美國約翰霍普金斯大學、美國加州大學洛杉磯分校 （UCLA）、英國倫敦大學學院、英國倫敦帝國理工學院、美國耶魯大學、加拿大多倫多大學。而本港中大醫學院的排名為全球第二十九位，香港大學醫學院的全球排名為第四十名，為本港第二。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

香港中文大學醫學院院長陳家亮表示，這個成果全賴多年來醫學院師生、科研人員、教職員以及校友在醫學教育、科研和臨床服務方面的卓越成就；今次排名亦涵蓋新冠疫情期間中大醫學院的各項學術和研究數據，他衷心感謝全體教職員和科研人員在疫情期間的積極付出及努力不懈。未來將會繼續努力，期盼能在醫學教育、研究及醫療技術上作出更大貢獻，造福社會、守護民康。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【百大企業】BTS登《時代》雜誌封面 所屬經紀公司躋身百強企業榜【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩