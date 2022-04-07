  • 22°C
香港時間 : 2022407日 (四) 23:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場調查】微軟發表《工作趨勢指數》報告 指引企業領袖應對混合辦公模式轉變

理財智慧 22:31 2022/04/07

分享：

微軟發表第二份《Microsoft工作趨勢指數》年度報告，主題為「深切期望：讓混合辦公發揮作用」，指出員工對工作模式截然不同的期望。微軟表示，推行混合辦公模式1年多後，不少企業正反思員工的真實體驗。研究指出，過去兩年人們對工作的定義徹底改變，現時的在家工作模式不可與2020年初同日而語。企業既要滿足員工的新期望，亦要在無法預料的經濟環境中平衡業務成果。

【溫股知新】再次審視宏觀因素   優質股同你數一數

2022年工作趨勢指數列出5大趨勢，指引企業領袖應對轉變。該研究訪問逾3.1萬人，分別來自全球31個國家或地區包括香港，亦包含Microsoft 365所產生數以萬億計的生產力數據，以及LinkedIn的勞動力趨勢分析。

1. 員工對工作模式有截然不同的看法：64%香港員工表示，與疫情前相比，他們現在會比工作更著重健康與生活，高於亞太區比例（57%）。不但如此，63%的香港Z世代和千禧一代考慮在未來一年轉換工作，較2021年上升8%。

2. 企業領袖與員工的期望並不一致：57%的香港企業領袖表示，所屬企業計劃在未來一年全面恢復辦公室工作，與亞太區的比例相近（58%）。62%香港管理層認為，企業領袖與員工的期望有所出入。76%香港管理層表示，他們並沒有影響力或資源改革他們的團隊。

3. 企業領袖需締造一個員工願意往返工作的辦公室環境：香港有39%採用混合辦公的員工表示，了解什麽時候需要和為什麽要進入辦公室工作，是他們最大的挑戰，但只有29%的管理層曾在制定新規範與團隊協商，與亞太區的比例相近（32%）。

4. 彈性工作不代表「保持在線」：52%的香港員工樂意考慮明年開始使用沉浸式數碼空間進行會議。

5. 混合辦公模式中，重建人際關係與以往不同：分別有67%及61%的香港及亞太區混合辦公員工考慮在未來一年轉向全面遙距辦公，並認為企業不能單靠辦公室來彌補過去兩年失去的人際關係。分別47%及43%的香港及亞太區企業領袖表示員工混合或遙距辦公的最大挑戰，是建立人際關係。此外，香港有71%於疫情時期聘請的員工正考慮於明年轉換工作，稍高於亞太區比例（62%）。

【延伸閱讀】瑞銀最喜愛港股名單及目標價一覽【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【青姐話】清明時節雨紛紛   港股幾時可翻身？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文



 

開啟hket App，閱讀全文
職場文化 勞工權益 疫情 彈性工作 在家工作 Microsoft Linkedin

下一篇文章

【2022消費劵】超市便利店齊推消費券優惠 惠康買1000元購物現金券多送50元 7-Eleven買300元現金套券送30元回贈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【高息股】吸納「6行3電」 打造高息出糧組合
【高息股】吸納「6行3電」 打造高息出糧組合
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【消費券2022】消費券網購有優惠？　4大電子支付平台優惠一覽
【消費券2022】消費券網購有優惠？　4大電子支付平台優惠一覽
【消費券2022】首輪消費券將於明天發放 一文釐清常見問題
【消費券2022】首輪消費券將於明天發放 一文釐清常見問題
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款