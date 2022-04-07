【職場調查】微軟發表《工作趨勢指數》報告 指引企業領袖應對混合辦公模式轉變

微軟發表第二份《Microsoft工作趨勢指數》年度報告，主題為「深切期望：讓混合辦公發揮作用」，指出員工對工作模式截然不同的期望。微軟表示，推行混合辦公模式1年多後，不少企業正反思員工的真實體驗。研究指出，過去兩年人們對工作的定義徹底改變，現時的在家工作模式不可與2020年初同日而語。企業既要滿足員工的新期望，亦要在無法預料的經濟環境中平衡業務成果。

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2022年工作趨勢指數列出5大趨勢，指引企業領袖應對轉變。該研究訪問逾3.1萬人，分別來自全球31個國家或地區包括香港，亦包含Microsoft 365所產生數以萬億計的生產力數據，以及LinkedIn的勞動力趨勢分析。

1. 員工對工作模式有截然不同的看法：64%香港員工表示，與疫情前相比，他們現在會比工作更著重健康與生活，高於亞太區比例（57%）。不但如此，63%的香港Z世代和千禧一代考慮在未來一年轉換工作，較2021年上升8%。 2. 企業領袖與員工的期望並不一致：57%的香港企業領袖表示，所屬企業計劃在未來一年全面恢復辦公室工作，與亞太區的比例相近（58%）。62%香港管理層認為，企業領袖與員工的期望有所出入。76%香港管理層表示，他們並沒有影響力或資源改革他們的團隊。 3. 企業領袖需締造一個員工願意往返工作的辦公室環境：香港有39%採用混合辦公的員工表示，了解什麽時候需要和為什麽要進入辦公室工作，是他們最大的挑戰，但只有29%的管理層曾在制定新規範與團隊協商，與亞太區的比例相近（32%）。 4. 彈性工作不代表「保持在線」：52%的香港員工樂意考慮明年開始使用沉浸式數碼空間進行會議。 5. 混合辦公模式中，重建人際關係與以往不同：分別有67%及61%的香港及亞太區混合辦公員工考慮在未來一年轉向全面遙距辦公，並認為企業不能單靠辦公室來彌補過去兩年失去的人際關係。分別47%及43%的香港及亞太區企業領袖表示員工混合或遙距辦公的最大挑戰，是建立人際關係。此外，香港有71%於疫情時期聘請的員工正考慮於明年轉換工作，稍高於亞太區比例（62%）。

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責任編輯：嚴浩文





