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【騰訊700】騰訊神秘高層年薪至少15.99億港元　「打工皇帝」劉熾平去年人工大削24%

股市 21:57 2022/04/07

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【騰訊700】騰訊神秘高層年薪至少15.99億港元　「打工皇帝」劉熾平去年人工大削24%

本港上市公司「打工皇帝」之一的騰訊 （00700） 總裁劉熾平由於去年股份酬金大減，2021年年薪3.23億元人民幣，較2020年的4.28億元人民幣減少24.49%或1.05億元，但以此推算，劉熾平去年月薪仍達2691.4萬元人民幣。同時年報披露，去年騰訊高薪酬打工仔年賺至少15.99億港元，意味月薪超過1.33億港元。

騰訊最新發布2021年報顯示，劉熾平去年股份酬金約2.92億元人民幣，按年減少24.48%，拖累劉熾平年薪大減。

騰訊5名最高薪酬人年薪39.94億人幣 

值得留意是，騰訊去年5名最高薪酬人士合共年薪39.94億元人民幣，按年增58.8%。這5名最高薪酬人士並不包括劉熾平等任何董事，最高薪酬的神秘高層年薪介乎15.99億至15.995億港元，第二高人工的騰訊打工仔年薪介乎15.885億至15.99億港元，第三位的薪酬介乎5.9億至5.905億港元，其餘兩位薪酬介乎5.53億至5.535億港元。

載至去年底，騰訊共有11.28萬名僱員，按年增31.34%，騰訊去年總酬金成本為955.23億元人民幣，按年增37.18%，以此推算，騰訊員工平均年薪84.71萬元人民幣，或月薪70588元人民幣。

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