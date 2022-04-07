【2022消費劵】超市便利店齊推消費券優惠 惠康買1000元購物現金券多送50元 7-Eleven買300元現金套券送30元回贈

今年新一輪1萬元的消費劵，其中首輪的5000元已於周四（7日）到送市民手上。為了迎接新一輪消費券，惠康及7-Eleven也推出優惠，回饋市民支持。

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惠康由4月7日起至5月31日推出消費券優惠，凡購買1,000元購物現金券，就會多送50元；每買2,000元就會回贈120元，如此類推。計劃不設最低消費要求，也可同時使用多張優惠券，再加上近日升級的「日日有低價」計劃，方便顧客節省更多。

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顧客每次最多可購買總值10,000元的購物現金券，回贈最高可達600元。回贈之現金券到期日為2022年6月30日。

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另外，7-Eleven亦於4月7日至5月3日期間推出「7仔買住賞」優惠。凡購買300元現金套券 (10張 )，即可享多一張30元現金券回贈。不設最低消費要求，即時當錢使用。據7-Eleven社交媒體的資訊，7仔預購站嘅產品同樣可以使用以上現金券支付



300現金套券有效期至2022年9月30日，而贈送之30元現金券，有效期至2022年5月31日。

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記者：陳詠妍