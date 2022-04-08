3個原因令加息左右美股大市 道指守穩呢個位先有條件反彈

焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「道指守穩呢個位先有條件反彈」（見下文）。其他包括：5月加息縮表市場未算睇淡？、如李家超出任特首、對地產股影響多大？、內地疫後復甦股有咩揀？、海螺水泥 （00914） 、騰訊 （00700） 、中石化 （00386） 、黃偉豪推介1隻本地消費股、九倉置業 （01997） 、希慎 （00014） 、電訊盈科 （00008） 、中遠海控 （01919） 、舜宇光學 （02382） 、周大福 （01929） 、莎莎 （00178） 、香港科技探索 （01137） 、雅生活服務 （03319） 、CEC國際 （00759） 、港股再下試20000點機會多大？

追加：

*美國加息或提速 應否趁低息轉按？經絡曹德明分析樓市最新形勢*→【按此收看】

一按即睇：（全日不斷更新）

美股連跌兩日後，道指上日先跌後反彈，收市靠穩升87點，報34583點，標指、納指齊靠穩，道指期貨盤前續升逾百點。美國聯儲局5月加息半厘兼開始縮表似成定局，不過道指仍見反彈勢頭，市場似乎已消化5月加息縮表消息，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）認為市場看消息已不會太利淡，只是仍有3個原因加息繼續左右大市，道指只要守穩一個關口就有條件反彈，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）